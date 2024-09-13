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Банки повысят ставки по вкладам вслед за ростом ключевой в ближайшее время

Банки повысят ставки по вкладам вслед за ростом ключевой в ближайшее время - 13.09.2024, ПРАЙМ

Банки повысят ставки по вкладам вслед за ростом ключевой в ближайшее время

После того как Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%, банки, вероятно, будут увеличивать ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T19:18+0300

2024-09-13T19:18+0300

2024-09-13T19:19+0300

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. После того как Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19%, банки, вероятно, будут увеличивать ставки по вкладам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. В этом году Банк России впервые повысил ключевую ставку — 26 июля она выросла на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Затем, 13 сентября, ключевая ставка увеличилась ещё на 1 процентный пункт, достигнув уровня 19%. Ранее мы сообщали, что Сбербанк и ВТБ увеличили максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Альфа-банк поднял максимальную ставку до 21% годовых. У Газпромбанка и Совкомбанка максимальная ставка по вкладам также составляет 21%. В Т-банке максимальная доходность в размере 19% достигается при открытии вклада на год."Учитывая сегодняшнее решение регулятора, ВТБ не исключает повышения ставок по своим кредитным продуктам. В настоящее время итоговые условия прорабатываются. По нашей оценке, снижения ставок на розничном кредитном рынке стоит ожидать не ранее второго квартала следующего года", — сказала пресс-служба ВТБ. Как отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков, с 12 сентября банк повысил максимальную доходность по вкладу-конструктору "Мой Дом" на сроке в три месяца до 19,3%. "На следующей неделе планируем скорректировать ставку по всей линейке сберегательных продуктов на остальные сроки", — добавил он. "Учитывая динамику ключевой ставки, ПСБ в ближайшее время увеличит доходность по депозитам и накопительным счетам для физлиц. Также в ближайшее время оценим целесообразность коррекции ставок по кредитным продуктам", — заявила пресс-служба ПСБ. "С 14 сентября "Ренессанс Банк" повышает ставки по вкладу "Ренессанс Специальный онлайн" при размещении средств на 121 день до 18% годовых, на срок 181 день — до 18,5% годовых, и на вклад сроком на год до 19% годовых. Изменения также коснутся ставок по депозиту "РенСтарт". При размещении средств на 121 день доходность составит 18,25% годовых, на полгода — 18,75% годовых, а вклад "РенСтарт" на год можно открыть под 19,25% годовых", — сказали в "Ренессанс банке". Пресс-службы МКБ, МТС банка и "Почта банка" сообщили о планах повысить ставки по вкладам на следующей неделе: МКБ с 16 сентября улучшит условия по вкладам для своих клиентов, МТС банк в начале следующей недели поднимет ставки как по розничным вкладам, так и по депозитам для бизнеса, а "Почта банк" со следующей недели повысит ставки вкладам, и максимальная доходность составит 20% годовых. Пресс-служба банка "Зенит", у которого последнее повышение ставок по вкладам было с 9 сентября, сказала, что при анализе целесообразности повышения ставок банк будет ориентироваться на конъюнктуру рынка и потребность в ликвидности. Старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов отметил "по-прежнему жесткий сигнал ЦБ на ближайшее заседание по денежно-кредитной политике (25 октября), где, не исключено, будет как минимум обсуждаться повышение ключевой ставки до 20%". Подобный расклад, по его мнению, означает, что держатели депозитов будут ожидать еще более выгодных предложений от банков по вкладам.

https://1prime.ru/20240913/stavka-851549994.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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