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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября увеличился до 28,141 триллиона рублей с 27,977 триллиона на 1 августа, сообщил Банк... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:50+0300
2024-09-13T10:50+0300
2024-09-13T10:50+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября увеличился до 28,141 триллиона рублей с 27,977 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 164,1 миллиарда рублей, или на 0,59%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,913 триллиона рублей на 1 cентября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,509 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,214 триллиона рублей).
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал рост денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в широком определении в августе выросла до 28,1 трлн руб
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября увеличился до 28,141 триллиона рублей с 27,977 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель вырос на 164,1 миллиарда рублей, или на 0,59%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,913 триллиона рублей на 1 cентября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,509 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,214 триллиона рублей).