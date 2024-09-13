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ЦБ зафиксировал рост денежной базы России

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост денежной базы России

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября увеличился до 28,141 триллиона рублей с 27,977 триллиона на 1 августа, сообщил Банк... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T10:50+0300

2024-09-13T10:50+0300

2024-09-13T10:50+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 сентября увеличился до 28,141 триллиона рублей с 27,977 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель вырос на 164,1 миллиарда рублей, или на 0,59%. Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (17,913 триллиона рублей на 1 cентября). Кроме того, она включила в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (5,509 триллиона), обязательные резервы (504 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (4,214 триллиона рублей).

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денежная база