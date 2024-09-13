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В России признали нежелательной польскую организацию Belsat - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В России признали нежелательной польскую организацию Belsat
В России признали нежелательной польскую организацию Belsat - 13.09.2024, ПРАЙМ
В России признали нежелательной польскую организацию Belsat
В России признали нежелательной польскую организацию Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite). Об этом рассказали в пресс-службе российской Генеральной... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T08:17+0300
2024-09-13T08:17+0300
россия
польша
генеральная прокуратура
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России признали нежелательной польскую организацию Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite). Об этом рассказали в пресс-службе российской Генеральной прокуратуры."Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - следует из сообщения ведомства.Belsat – польский эфирный и спутниковый телевизионный канал, ориентированный на Белоруссию. Над программами канала "Белсат" работают несколько десятков журналистов в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии. "Белсат" выходит на белорусском языке, отдельные передачи и интервью выходят на русском языке
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польша
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россия, польша, генеральная прокуратура
РОССИЯ, ПОЛЬША, Генеральная прокуратура
08:17 13.09.2024
 
В России признали нежелательной польскую организацию Belsat

Генпрокуратура России признала нежелательной польскую организацию Belsat

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России признали нежелательной польскую организацию Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite). Об этом рассказали в пресс-службе российской Генеральной прокуратуры.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - следует из сообщения ведомства.
Belsat – польский эфирный и спутниковый телевизионный канал, ориентированный на Белоруссию. Над программами канала "Белсат" работают несколько десятков журналистов в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии. "Белсат" выходит на белорусском языке, отдельные передачи и интервью выходят на русском языке
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Польша закупила у Южной Кореи небоеспособные истребители
Вчера, 15:38
 
РОССИЯПОЛЬШАГенеральная прокуратура
 
 
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