https://1prime.ru/20240913/belsat-851538312.html

В России признали нежелательной польскую организацию Belsat

В России признали нежелательной польскую организацию Belsat - 13.09.2024, ПРАЙМ

В России признали нежелательной польскую организацию Belsat

В России признали нежелательной польскую организацию Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite). Об этом рассказали в пресс-службе российской Генеральной... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T08:17+0300

2024-09-13T08:17+0300

2024-09-13T08:17+0300

россия

польша

генеральная прокуратура

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России признали нежелательной польскую организацию Belsat (входят Belsat TV и Belarusian Satellite). Об этом рассказали в пресс-службе российской Генеральной прокуратуры."Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Belsat, Belsat TV, Belarusian Satellite, Польша", - следует из сообщения ведомства.Belsat – польский эфирный и спутниковый телевизионный канал, ориентированный на Белоруссию. Над программами канала "Белсат" работают несколько десятков журналистов в Белоруссии, Польше, Литве и Чехии. "Белсат" выходит на белорусском языке, отдельные передачи и интервью выходят на русском языке

https://1prime.ru/20240912/istrebiteli-851527575.html

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россия, польша, генеральная прокуратура