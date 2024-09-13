https://1prime.ru/20240913/benzin-851546046.html

Биржевые цены на бензин Аи-95 за неделю снизились на 10%

Биржевые цены на бензин Аи-95 за неделю снизились на 10% - 13.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на бензин Аи-95 за неделю снизились на 10%

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 6,1% и 9,52% соответственно,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:43+0300

2024-09-13T14:43+0300

2024-09-13T14:43+0300

рынки

бензин

аи-95

цена бензина аи-95

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/12/842491256_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_12a8fa26da63026a7cc2477853a1f0aa.jpg

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 6,1% и 9,52% соответственно, следует из материалов торгов. Только за пятницу марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевела на 0,59% - до 58 682 рублей за тонну. В то же время цена на бензин Аи-95 выросла на 0,08%, до 66 579 рублей за тонну после пяти дней непрерывного снижения. В конце августа бензин Аи-95 все ближе подходил к историческому ценовому рекорду в 76 876 рублей за тонну, который был достигнут 7 сентября 2023 года. Летнее дизельное топливо за пятницу подорожало на 0,34%, до 59 910 рублей за тонну. При этом всего за неделю цена снизилась на 3,58%. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подешевела на 6,36%, до 36 134 рублей, авиакеросина - на 1,19%, до 81 284 рублей. В то же время цена на мазут выросла на 1,13% - до 26 034 рублей за тонну. С 1 марта в России действует запрет на вывоз бензина за пределы ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, но с августа его действие возобновилось. Правительство приняло решение продлить эмбарго до конца года, чтобы поддерживать стабильность на рынке в период сезонного спроса. Экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется.Замглавы ФАС Виталий Королев заявил, что нефтяники наращивают переработку. После увеличения выпуска топлива оптовые цены пойдут вниз. В Минэнерго заявили РИА Новости, что предложения топлива на бирже достаточно. В стране сформированы достаточные запасы: бензина – 1,9 миллиона тонн, дизельного топлива – 3,2 миллиона.

https://1prime.ru/20240912/benzin-851524637.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, бензин, аи-95, цена бензина аи-95