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Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке

Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ

Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:35+0300

2024-09-13T13:35+0300

2024-09-13T13:52+0300

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.Рубль на Мосбирже не отреагировал на решение регулятора, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимум с апреля 2022 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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