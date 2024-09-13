Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240913/birzhi-851543912.html
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:35+0300
2024-09-13T13:52+0300
банк россии
биржа
российский рынок акций
рынок акций рф
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.Рубль на Мосбирже не отреагировал на решение регулятора, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимум с апреля 2022 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_816:0:3547:2048_1920x0_80_0_0_0e066921028c9ddf801cb00b55db8d28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржа, российский рынок акций, рынок акций рф, ставка банка россии
Банк России, биржа, российский рынок акций, рынок акций РФ, ставка Банка России
13:35 13.09.2024 (обновлено: 13:52 13.09.2024)
 
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке

Российский рынок акций снижается после решения ЦБ повысить ставку до 19%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа возобновила торги
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.
Рубль на Мосбирже не отреагировал на решение регулятора, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимум с апреля 2022 года.
 
Банк Россиибиржароссийский рынок акцийрынок акций РФставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала