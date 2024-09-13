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Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке - 13.09.2024, ПРАЙМ
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:35+0300
2024-09-13T13:35+0300
2024-09-13T13:52+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.Рубль на Мосбирже не отреагировал на решение регулятора, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимум с апреля 2022 года.
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биржа, российский рынок акций, рынок акций рф, ставка банка россии
Банк России, биржа, российский рынок акций, рынок акций РФ, ставка Банка России
Рынок акций снижается после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций снижается после решения ЦБ повысить ставку до 19%
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 19% перешел к снижению на 0,12%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.32 мск снижается на 0,12%, до 2 611,82 пункта. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.. Ранее в ходе торгов рынок акций рос на порядка 0,6%.
Рубль на Мосбирже не отреагировал на решение регулятора, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск теряет 3 копейки, до 12,70 рубля.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимум с апреля 2022 года.