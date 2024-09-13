Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240913/blinken-851541930.html
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T12:31+0300
2024-09-13T12:31+0300
политика
польша
сша
энтони блинкен
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/18/833921870_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_1c2a47c449a70b45cb42fc4c39532d93.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — отметил Филиппо.Ранее сообщалось, госсекретарь Блинкен прибыл в Варшаву.Блинкен также ранее отметил, что США и Великобритания помогут Украине интегрироваться в европейские и трансатлантические институты и превратить ее в полностью обороноспособное государство. Он добавил, что Украина находится на пути большей интеграции с Европой и подчеркнул, что цель США и Великобритании - помочь Украине защитить себя как в военном, так и в экономическом плане.
https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html
польша
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83392/18/833921870_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f5fc4b6056701ef474fba6f339df62a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, сша, энтони блинкен
Политика, ПОЛЬША, США, Энтони Блинкен
12:31 13.09.2024
 
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше

Филиппо поддержал польского евродепутата за резкое заявление о Блинкене

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — отметил Филиппо.
Ранее сообщалось, госсекретарь Блинкен прибыл в Варшаву.
Блинкен также ранее отметил, что США и Великобритания помогут Украине интегрироваться в европейские и трансатлантические институты и превратить ее в полностью обороноспособное государство. Он добавил, что Украина находится на пути большей интеграции с Европой и подчеркнул, что цель США и Великобритании - помочь Украине защитить себя как в военном, так и в экономическом плане.
Украинский флаг
Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО
11 сентября, 20:26
 
ПолитикаПОЛЬШАСШАЭнтони Блинкен
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала