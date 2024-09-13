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"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T12:31+0300
2024-09-13T12:31+0300
2024-09-13T12:31+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — отметил Филиппо.Ранее сообщалось, госсекретарь Блинкен прибыл в Варшаву.Блинкен также ранее отметил, что США и Великобритания помогут Украине интегрироваться в европейские и трансатлантические институты и превратить ее в полностью обороноспособное государство. Он добавил, что Украина находится на пути большей интеграции с Европой и подчеркнул, что цель США и Великобритании - помочь Украине защитить себя как в военном, так и в экономическом плане.
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польша, сша, энтони блинкен
Политика, ПОЛЬША, США, Энтони Блинкен
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше
Филиппо поддержал польского евродепутата за резкое заявление о Блинкене
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.
Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал
в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — отметил Филиппо.
Ранее сообщалось, госсекретарь Блинкен прибыл в Варшаву.
Блинкен также ранее отметил, что США и Великобритания помогут Украине интегрироваться в европейские и трансатлантические институты и превратить ее в полностью обороноспособное государство. Он добавил, что Украина находится на пути большей интеграции с Европой и подчеркнул, что цель США и Великобритании - помочь Украине защитить себя как в военном, так и в экономическом плане.
Блинкен заявил о "неизбежности" вступления Украины в НАТО