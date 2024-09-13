https://1prime.ru/20240913/blinken-851541930.html

"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше

"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше - 13.09.2024, ПРАЙМ

"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше

Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:31+0300

2024-09-13T12:31+0300

2024-09-13T12:31+0300

политика

польша

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Французский политик Флориан Филиппо поддержал критику польского евродепутата Гжегожа Брауна в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом она написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Потрясающе! Молодец этот польский евродепутат, который сказал: "Блинкен, отправляйся домой. Мы не хотим, чтобы поляки платили и умирали за ваши войны", — отметил Филиппо.Ранее сообщалось, госсекретарь Блинкен прибыл в Варшаву.Блинкен также ранее отметил, что США и Великобритания помогут Украине интегрироваться в европейские и трансатлантические институты и превратить ее в полностью обороноспособное государство. Он добавил, что Украина находится на пути большей интеграции с Европой и подчеркнул, что цель США и Великобритании - помочь Украине защитить себя как в военном, так и в экономическом плане.

https://1prime.ru/20240911/ukraina-851509721.html

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польша, сша, энтони блинкен