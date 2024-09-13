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ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России - 13.09.2024, ПРАЙМ
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила документы, которые подтверждают координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки и... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T09:07+0300
2024-09-13T09:07+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила документы, которые подтверждают координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки и подрывную политику России. Об этом говорится в заявлении российской спецслужбы."Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", — сказано в сообщении ведомства.В ФСБ отметили, что это не первый случай, когда ведомство раскрывает разведывательную и подрывную работу британских спецслужб в России. Упоминается ранее раскрытая деятельность "Британского совета", который использовал украинских беженцев для получения разведывательной информации на Украине.На основании представленных документов ФСБ прекратило аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании в Москве из-за обнаруженных признаков разведывательно-подрывной работы. ФСБ также предупредила о возможных дальнейших требованиях о досрочном прекращении пребывания сотрудников британской дипмиссии в России.
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россия, великобритания, фсб
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФСБ
09:07 13.09.2024
 
ФСБ получила доказательства подрывной работы Британии против России

ФСБ: директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для нанесения поражения РФ

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила документы, которые подтверждают координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки и подрывную политику России. Об этом говорится в заявлении российской спецслужбы.
"Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения", — сказано в сообщении ведомства.
В ФСБ отметили, что это не первый случай, когда ведомство раскрывает разведывательную и подрывную работу британских спецслужб в России. Упоминается ранее раскрытая деятельность "Британского совета", который использовал украинских беженцев для получения разведывательной информации на Украине.
На основании представленных документов ФСБ прекратило аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании в Москве из-за обнаруженных признаков разведывательно-подрывной работы. ФСБ также предупредила о возможных дальнейших требованиях о досрочном прекращении пребывания сотрудников британской дипмиссии в России.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
"Отвратителен". В Британии выступили с дерзким заявлением по Украине
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