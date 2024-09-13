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"Устали терпеть". В ФСБ рассказали о работе сотрудников посольства Британии - 13.09.2024, ПРАЙМ
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"Устали терпеть". В ФСБ рассказали о работе сотрудников посольства Британии
"Устали терпеть". В ФСБ рассказали о работе сотрудников посольства Британии - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Устали терпеть". В ФСБ рассказали о работе сотрудников посольства Британии
Сотрудники посольства Великобритании в Москве, лишенные аккредитации, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья. Об этом... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T09:32+0300
2024-09-13T09:32+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Сотрудники посольства Великобритании в Москве, лишенные аккредитации, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья. Об этом заявил сотрудник ФСБ России."Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — отметил сотрудник ведомства в эфире телеканала "Россия 24".В эфире также были упомянуты их имена: Джессика Девенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет.Оперативник ФСБ также заявил, что Лондон использует шпионов под дипломатическим прикрытием и несовершеннолетних детей для своих шпионских акций. Он подчеркнул, что многократные предупреждения о прекращении подобных практик от России не были приняты Лондоном, поэтому решено было выслать шестерых сотрудников.Ранее ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие что Лондон координирует эскалацию международной обстановки. Главной структурой, организующей подрывную политику в отношении России и СНГ, названо Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.
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россия, великобритания, фсб
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФСБ
09:32 13.09.2024
 
"Устали терпеть". В ФСБ рассказали о работе сотрудников посольства Британии

ФСБ: некоторые сотрудники посольства Британии посещали собрания НКО-иноагентов

© Unsplash/Josh KirkКоролевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
© Unsplash/Josh Kirk
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Сотрудники посольства Великобритании в Москве, лишенные аккредитации, посещали собрания НКО-иноагентов, зачастую с риском для собственного здоровья. Об этом заявил сотрудник ФСБ России.
"Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз. Или многократные смены общественного транспорта и такси с целью скрыть от органов безопасности посещение какого-нибудь слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов", — отметил сотрудник ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
В эфире также были упомянуты их имена: Джессика Девенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин МакДоннелл, Блейк Патель, Томас Джон Хиксон Стевинет.
Оперативник ФСБ также заявил, что Лондон использует шпионов под дипломатическим прикрытием и несовершеннолетних детей для своих шпионских акций. Он подчеркнул, что многократные предупреждения о прекращении подобных практик от России не были приняты Лондоном, поэтому решено было выслать шестерых сотрудников.
Ранее ФСБ сообщила, что получила документы, подтверждающие что Лондон координирует эскалацию международной обстановки. Главной структурой, организующей подрывную политику в отношении России и СНГ, названо Управление Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.
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