Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240913/bronshteyn--851551997.html
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках - 13.09.2024, ПРАЙМ
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:29+0300
2024-09-13T16:29+0300
подмосковье
взятка
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости.Свое назначение Бронштейна получил в середине апреля. Однако в конце августа был покинул пост "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". Ранее Бронштейн работал министром образования региона.
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подмосковье, взятка
ПОДМОСКОВЬЕ, взятка
16:29 13.09.2024
 
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках

Бывший 1-й зампред правительства Подмосковья Бронштейн задержан по делу о взятке

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости.
Свое назначение Бронштейна получил в середине апреля. Однако в конце августа был покинул пост "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". Ранее Бронштейн работал министром образования региона.
 
ПОДМОСКОВЬЕвзятка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала