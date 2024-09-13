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Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках - 13.09.2024, ПРАЙМ
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:29+0300
2024-09-13T16:29+0300
2024-09-13T16:29+0300
подмосковье
взятка
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МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Бывший первый зампредседателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости.Свое назначение Бронштейна получил в середине апреля. Однако в конце августа был покинул пост "в связи с досрочным добровольным сложением полномочий". Ранее Бронштейн работал министром образования региона.
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подмосковье, взятка
Бывший первый зампред правительства Подмосковья задержан по делу о взятках
Бывший 1-й зампред правительства Подмосковья Бронштейн задержан по делу о взятке