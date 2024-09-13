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Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ
Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:49+0300
2024-09-13T15:49+0300
банк россии
банк россии
цифровая валюта
банки
девалютизация
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ заявила, что в перспективе регулятор продолжит политику девалютизации банковских балансов. При необходимости будет использоваться инструмент макропруденциальных надбавок для валютных кредитов.
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банк россии, цифровая валюта, банки, девалютизация
Банк России, Банк России, цифровая валюта, Банки, девалютизация
15:49 13.09.2024
 
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ

Набиуллина: девалютизацию баланса банков РФ в долгосрочном плане надо продолжить

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 сен ПРАЙМ. Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ заявила, что в перспективе регулятор продолжит политику девалютизации банковских балансов. При необходимости будет использоваться инструмент макропруденциальных надбавок для валютных кредитов.
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Глава Банка России объяснила, зачем нужно снижать инфляцию до 4%
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Банк РоссииБанк Россиицифровая валютаБанкидевалютизация
 
 
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