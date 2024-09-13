https://1prime.ru/20240913/devalyutizatsiya-851551091.html

Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ

Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ

Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:49+0300

2024-09-13T15:49+0300

2024-09-13T15:49+0300

банк россии

банк россии

цифровая валюта

банки

девалютизация

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ заявила, что в перспективе регулятор продолжит политику девалютизации банковских балансов. При необходимости будет использоваться инструмент макропруденциальных надбавок для валютных кредитов.

https://1prime.ru/20240913/inflyatsiya-851550843.html

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банк россии, цифровая валюта, банки, девалютизация