https://1prime.ru/20240913/devalyutizatsiya-851551091.html
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ
Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:49+0300
2024-09-13T15:49+0300
2024-09-13T15:49+0300
банк россии
банк россии
цифровая валюта
банки
девалютизация
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Необходимо продолжить политику девалютизации баланса российских банков в долгосрочном плане, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ заявила, что в перспективе регулятор продолжит политику девалютизации банковских балансов. При необходимости будет использоваться инструмент макропруденциальных надбавок для валютных кредитов.
https://1prime.ru/20240913/inflyatsiya-851550843.html
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банк россии, цифровая валюта, банки, девалютизация
Банк России, Банк России, цифровая валюта, Банки, девалютизация
Девалютизацию баланса банков надо продолжить, заявили в ЦБ
Набиуллина: девалютизацию баланса банков РФ в долгосрочном плане надо продолжить