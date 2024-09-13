https://1prime.ru/20240913/dollar-851540938.html

Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна

Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна - 13.09.2024, ПРАЙМ

Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна

Доверие к доллару снижается, и страны БРИКС рассматривают создание цифровой валюты, подкрепленной золотом с использованием технологии блокчейн, говорится в... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T11:27+0300

2024-09-13T11:27+0300

2024-09-13T11:27+0300

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Доверие к доллару снижается, и страны БРИКС рассматривают создание цифровой валюты, подкрепленной золотом с использованием технологии блокчейн, говорится в материале издания American Thinker.Согласно изданию, США отрезали доступ Москве к банковской системе SWIFT, что лишило ее возможности торговать в долларах и евро. Тем не менее, некоторые страны уже заключают торговые сделки в местных валютах, и этот тренд растет."Россия и Китай прилагают усилия, чтобы ослабить доллар — чтобы он перестал быть нефтедолларом", — заявил аналитик Natixis по сырьевым товарам Берхард Дахдах.Помимо этого, страны начали скупать золото, чтобы избавиться от зависимости от доллара. Если БРИКС создаст валюту или платежную программу, подкрепленную золотом или, например, на базе блокчейна, это будет более стабильная и надежная система, по сравнению с нынешней.Аналитики неоднократно отмечали, что ослабление доллара связано с высоким государственным долгом США , безрассудными расходами американского правительства и растущей инфляцией. Вместе с тем, золото считается надежным активом, так как его стоимость вызывает меньше сомнений.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240908/dollar-851420484.html

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россия, брикс, доллар