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Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна - 13.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240913/dollar-851540938.html
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна - 13.09.2024, ПРАЙМ
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна
Доверие к доллару снижается, и страны БРИКС рассматривают создание цифровой валюты, подкрепленной золотом с использованием технологии блокчейн, говорится в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:27+0300
2024-09-13T11:27+0300
экономика
россия
брикс
доллар
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Доверие к доллару снижается, и страны БРИКС рассматривают создание цифровой валюты, подкрепленной золотом с использованием технологии блокчейн, говорится в материале издания American Thinker.Согласно изданию, США отрезали доступ Москве к банковской системе SWIFT, что лишило ее возможности торговать в долларах и евро. Тем не менее, некоторые страны уже заключают торговые сделки в местных валютах, и этот тренд растет."Россия и Китай прилагают усилия, чтобы ослабить доллар — чтобы он перестал быть нефтедолларом", — заявил аналитик Natixis по сырьевым товарам Берхард Дахдах.Помимо этого, страны начали скупать золото, чтобы избавиться от зависимости от доллара. Если БРИКС создаст валюту или платежную программу, подкрепленную золотом или, например, на базе блокчейна, это будет более стабильная и надежная система, по сравнению с нынешней.Аналитики неоднократно отмечали, что ослабление доллара связано с высоким государственным долгом США , безрассудными расходами американского правительства и растущей инфляцией. Вместе с тем, золото считается надежным активом, так как его стоимость вызывает меньше сомнений.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, брикс, доллар
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, доллар
11:27 13.09.2024
 
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна

AT: страны БРИКС планируют разработку новой валюты на базе технологии блокчейн

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Доверие к доллару снижается, и страны БРИКС рассматривают создание цифровой валюты, подкрепленной золотом с использованием технологии блокчейн, говорится в материале издания American Thinker.
Согласно изданию, США отрезали доступ Москве к банковской системе SWIFT, что лишило ее возможности торговать в долларах и евро. Тем не менее, некоторые страны уже заключают торговые сделки в местных валютах, и этот тренд растет.
"Россия и Китай прилагают усилия, чтобы ослабить доллар — чтобы он перестал быть нефтедолларом", — заявил аналитик Natixis по сырьевым товарам Берхард Дахдах.
Помимо этого, страны начали скупать золото, чтобы избавиться от зависимости от доллара. Если БРИКС создаст валюту или платежную программу, подкрепленную золотом или, например, на базе блокчейна, это будет более стабильная и надежная система, по сравнению с нынешней.
Аналитики неоднократно отмечали, что ослабление доллара связано с высоким государственным долгом США , безрассудными расходами американского правительства и растущей инфляцией. Вместе с тем, золото считается надежным активом, так как его стоимость вызывает меньше сомнений.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Олег Дерипаска - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
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