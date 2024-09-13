https://1prime.ru/20240913/dostavka-851559788.html
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ
Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T23:15+0300
2024-09-13T23:15+0300
2024-09-13T23:15+0300
экономика
wildberries
пвз
доставка
доставка товаров
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ccdbbb0bb9361a57047ddfdd2b92d41.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Ранее в пятницу в Telegram-канале "Москвач" появилась информация о том, что Wildberries вводит плату за доставку в наиболее загруженные пункты выдачи. Стоимость доставки начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей.В компании сообщили, что услуга платной доставки в перегруженные пункты выдачи заказов существует уже несколько лет. Она используется как временная мера, чтобы помочь пунктам выдачи справиться с большим количеством заказов.Нам объяснили, что специальный алгоритм отслеживает загруженность каждого пункта выдачи заказов (ПВЗ) и автоматически определяет перегруженные пункты. В таких случаях алгоритм помечает, что доставка в этот пункт будет платной. Стоимость самой доставки может зависеть от размера товара и сложности его транспортировки.В компании уточнили, что после того, как нагрузка на пункты выдачи заказов (ПВЗ) приходит в норму, пометка о платной доставки исчезает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.
https://1prime.ru/20240912/wildberries-851524792.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c8c56ef13f3b96a716dbf4bb67bc5a4f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, пвз, доставка, доставка товаров
Экономика, Wildberries, ПВЗ, доставка, доставка товаров
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ
Wildberries: платная доставка в перегруженные ПВЗ появилась давно
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Ранее в пятницу в Telegram-канале "Москвач" появилась информация о том, что Wildberries вводит плату за доставку в наиболее загруженные пункты выдачи. Стоимость доставки начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей.
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России
В компании сообщили, что услуга платной доставки в перегруженные пункты выдачи заказов существует уже несколько лет. Она используется как временная мера, чтобы помочь пунктам выдачи справиться с большим количеством заказов.
Нам объяснили, что специальный алгоритм отслеживает загруженность каждого пункта выдачи заказов (ПВЗ) и автоматически определяет перегруженные пункты. В таких случаях алгоритм помечает, что доставка в этот пункт будет платной. Стоимость самой доставки может зависеть от размера товара и сложности его транспортировки.
В компании уточнили, что после того, как нагрузка на пункты выдачи заказов (ПВЗ) приходит в норму, пометка о платной доставки исчезает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.