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Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ

Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ

Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T23:15+0300

2024-09-13T23:15+0300

2024-09-13T23:15+0300

экономика

wildberries

пвз

доставка

доставка товаров

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Ранее в пятницу в Telegram-канале "Москвач" появилась информация о том, что Wildberries вводит плату за доставку в наиболее загруженные пункты выдачи. Стоимость доставки начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей.В компании сообщили, что услуга платной доставки в перегруженные пункты выдачи заказов существует уже несколько лет. Она используется как временная мера, чтобы помочь пунктам выдачи справиться с большим количеством заказов.Нам объяснили, что специальный алгоритм отслеживает загруженность каждого пункта выдачи заказов (ПВЗ) и автоматически определяет перегруженные пункты. В таких случаях алгоритм помечает, что доставка в этот пункт будет платной. Стоимость самой доставки может зависеть от размера товара и сложности его транспортировки.В компании уточнили, что после того, как нагрузка на пункты выдачи заказов (ПВЗ) приходит в норму, пометка о платной доставки исчезает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.

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wildberries, пвз, доставка, доставка товаров