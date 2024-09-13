Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240913/dostavka-851559788.html
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ
Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T23:15+0300
2024-09-13T23:15+0300
экономика
wildberries
пвз
доставка
доставка товаров
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ccdbbb0bb9361a57047ddfdd2b92d41.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Ранее в пятницу в Telegram-канале "Москвач" появилась информация о том, что Wildberries вводит плату за доставку в наиболее загруженные пункты выдачи. Стоимость доставки начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей.В компании сообщили, что услуга платной доставки в перегруженные пункты выдачи заказов существует уже несколько лет. Она используется как временная мера, чтобы помочь пунктам выдачи справиться с большим количеством заказов.Нам объяснили, что специальный алгоритм отслеживает загруженность каждого пункта выдачи заказов (ПВЗ) и автоматически определяет перегруженные пункты. В таких случаях алгоритм помечает, что доставка в этот пункт будет платной. Стоимость самой доставки может зависеть от размера товара и сложности его транспортировки.В компании уточнили, что после того, как нагрузка на пункты выдачи заказов (ПВЗ) приходит в норму, пометка о платной доставки исчезает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.
https://1prime.ru/20240912/wildberries-851524792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84015/93/840159367_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c8c56ef13f3b96a716dbf4bb67bc5a4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, пвз, доставка, доставка товаров
Экономика, Wildberries, ПВЗ, доставка, доставка товаров
23:15 13.09.2024
 
Wildberries прокомментировал комиссию за доставку в ПВЗ

Wildberries: платная доставка в перегруженные ПВЗ появилась давно

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Wildberries не подтвердил введение новых комиссий за доставку в перегруженные пункты выдачи заказов (ПВЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Ранее в пятницу в Telegram-канале "Москвач" появилась информация о том, что Wildberries вводит плату за доставку в наиболее загруженные пункты выдачи. Стоимость доставки начинается от 200 рублей и может достигать 500 рублей.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Wildberries станет крупнейшим собственником складов в России
12 сентября, 14:24
В компании сообщили, что услуга платной доставки в перегруженные пункты выдачи заказов существует уже несколько лет. Она используется как временная мера, чтобы помочь пунктам выдачи справиться с большим количеством заказов.
Нам объяснили, что специальный алгоритм отслеживает загруженность каждого пункта выдачи заказов (ПВЗ) и автоматически определяет перегруженные пункты. В таких случаях алгоритм помечает, что доставка в этот пункт будет платной. Стоимость самой доставки может зависеть от размера товара и сложности его транспортировки.
В компании уточнили, что после того, как нагрузка на пункты выдачи заказов (ПВЗ) приходит в норму, пометка о платной доставки исчезает. Покупатель может бесплатно получить заказ в любом другом пункте выдачи, который не отмечен на карте как перегруженный.
 
ЭкономикаWildberriesПВЗдоставкадоставка товаров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала