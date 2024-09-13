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Аналитик дал прогноз по ставке ЦБ выше 20% в этом году
Аналитик дал прогноз по ставке ЦБ выше 20% в этом году - 13.09.2024, ПРАЙМ
Аналитик дал прогноз по ставке ЦБ выше 20% в этом году
Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:24+0300
2024-09-13T17:24+0300
2024-09-13T17:24+0300
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эльвира набиуллина
максим осадчий
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Поднимать ставку выше 20% регулятор в этом году вряд ли решится", - считает Осадчий, однако он не исключил, что ставка будет повышена до 20% до конца года. По его словам, большинство аналитиков в последние дни ожидало, что ЦБ на этот раз воздержится от повышения ключевой ставки, повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием. Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления из-за ослабления спроса на кредитные ресурсы. "Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпа роста ВВП", - добавил он.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%.
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банк россии, ставка банка россии, ставка, эльвира набиуллина, максим осадчий
Банк России, Банк России, ставка Банка России, ставка, Эльвира Набиуллина, Максим Осадчий
Аналитик дал прогноз по ставке ЦБ выше 20% в этом году
Эксперт Осадчий: ЦБ РФ вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20% в этом году
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России в этом году вряд ли поднимет ключевую ставку выше 20%, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Поднимать ставку выше 20% регулятор в этом году вряд ли решится", - считает Осадчий, однако он не исключил, что ставка будет повышена до 20% до конца года.
По его словам, большинство аналитиков в последние дни ожидало, что ЦБ на этот раз воздержится от повышения ключевой ставки, повышение ее на 1 процентный пункт считалось менее вероятным событием.
Эксперт уверен, что сентябрьское повышение ключевой ставки до 19% будет способствовать снижению инфляционного давления из-за ослабления спроса на кредитные ресурсы. "Другое следствие роста ставки – охлаждение "перегретой" экономики, снижение темпа роста ВВП", - добавил он.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, Центробанк готов принимать решения по ключевой ставке для возврата инфляции к 4%, в том числе допускается возможность повышения ключевой ставки до уровня выше 20%.
Набиуллина допустила новый прогноз ЦБ по инфляции на 2024 год выше 7%