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СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить действие антироссийских санкции
СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить действие антироссийских санкции - 13.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить действие антироссийских санкции
Европейская комиссия может предложить послам Евросоюза продлить действие антироссийских и других рестрикций с шести до тридцати шести месяцев или на... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T08:59+0300
2024-09-13T08:59+0300
2024-09-13T08:59+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия может предложить послам Евросоюза продлить действие антироссийских и других рестрикций с шести до тридцати шести месяцев или на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. "ЕК сегодня утром представит послам ЕС варианты продления срока действия санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок", - цитирует газета трех официальных лиц ЕС. Согласно информации статьи, любое решение по этому вопросу потребует согласия всех 27 государств-членов. Такая мера может быть обусловлена стремлением Европейского союза "успокоить Штаты". Как рассказал собеседник издания, официальный представитель Евросоюза, продление на тридцать шесть месяцев остается приемлемым вариантом. В то же время, в Венгрии уже прокомментировали подобное предложение, заявив, что асширение периода действия санкций должно решаться лидерами стран объединения.Ранее в Совете Евросоюза официально рассказали, что приняли решение продлить наложенные в 2014 году персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций. Отмечается, что рестрикции были продлены до 15 марта 2025 года.
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россия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ
СМИ: ЕК может предложить послам ЕС продлить действие антироссийских санкции
FT: ЕК предложит послам ЕС продлить действие санкций против России до трех лет
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Европейская комиссия может предложить послам Евросоюза продлить действие антироссийских и других рестрикций с шести до тридцати шести месяцев или на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
"ЕК сегодня утром представит послам ЕС варианты продления срока действия санкций до 36 месяцев или продления их на неопределенный срок", - цитирует газета трех официальных лиц ЕС.
Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Согласно информации статьи, любое решение по этому вопросу потребует согласия всех 27 государств-членов. Такая мера может быть обусловлена стремлением Европейского союза "успокоить Штаты".
Как рассказал собеседник издания, официальный представитель Евросоюза, продление на тридцать шесть месяцев остается приемлемым вариантом. В то же время, в Венгрии уже прокомментировали подобное предложение, заявив, что асширение периода действия санкций должно решаться лидерами стран объединения.
Ранее в Совете Евросоюза официально рассказали, что приняли решение продлить наложенные в 2014 году персональные санкции против более чем двух тысяч физлиц и организаций. Отмечается, что рестрикции были продлены до 15 марта 2025 года.