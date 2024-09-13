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ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России

ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России

ЦБ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T16:06+0300

2024-09-13T16:06+0300

2024-09-13T16:06+0300

банк россии

эльвира набиуллина

банк россии

ецб

давление

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Деятельность российских дочерних компаний иностранных банков. Банк России видит, что на них оказывается давление. ЦБ считает недопустимым предложение о сегрегации. Дочерние компании европейских и других иностранных банков, зарегистрированные в России, работают в соответствии с российским законодательством.Набиуллина добавила, что исполнение ими требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому законодательству и нарушают права их клиентов.

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эльвира набиуллина, банк россии, ецб, давление