Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240913/etsb-851551421.html
ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России
ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России
ЦБ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:06+0300
2024-09-13T16:06+0300
банк россии
эльвира набиуллина
банк россии
ецб
давление
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_7d8d3c489d894ff3e9008514c7973593.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Деятельность российских дочерних компаний иностранных банков. Банк России видит, что на них оказывается давление. ЦБ считает недопустимым предложение о сегрегации. Дочерние компании европейских и других иностранных банков, зарегистрированные в России, работают в соответствии с российским законодательством.Набиуллина добавила, что исполнение ими требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому законодательству и нарушают права их клиентов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850461367_39:0:2363:1743_1920x0_80_0_0_339cdb5d8c0deb84a7bb5212b3da2104.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эльвира набиуллина, банк россии, ецб, давление
Банк России, Эльвира Набиуллина, Банк России, ЕЦБ, давление
16:06 13.09.2024
 
ЦБ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России

Набиуллина: ЦБ РФ видит давление ЕЦБ на дочки иностранных банков в России

© Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкП/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
© Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ видит давление Европейского центрального банка (ЕЦБ) на дочки иностранных банков в России, считает сегрегацию клиентов недопустимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Деятельность российских дочерних компаний иностранных банков. Банк России видит, что на них оказывается давление. ЦБ считает недопустимым предложение о сегрегации. Дочерние компании европейских и других иностранных банков, зарегистрированные в России, работают в соответствии с российским законодательством.
Набиуллина добавила, что исполнение ими требований Европейского центрального банка (ЕЦБ) и следование санкциям иностранных государств противоречат российскому законодательству и нарушают права их клиентов.
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаБанк РоссииЕЦБдавление
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала