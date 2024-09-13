https://1prime.ru/20240913/gaz-851539340.html

Немыслимые нарушения: против России затеяли масштабную аферу

Немыслимые нарушения: против России затеяли масштабную аферу - 13.09.2024, ПРАЙМ

Немыслимые нарушения: против России затеяли масштабную аферу

Молдова продолжает отрицать свой значительный долг перед "Газпромом" несмотря на продление контракта с российской стороной и продолжение поставок российского... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T09:50+0300

2024-09-13T09:50+0300

2024-09-13T09:50+0300

энергетика

россия

молдавия

газ

газпром

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Молдова продолжает отрицать свой значительный долг перед "Газпромом" несмотря на продление контракта с российской стороной и продолжение поставок российского газа, говорится в материале издания РИА Новости.Согласно изданию, Кишинев потребовал провести аудит и проверку суммы платежей за все время, чтобы подтвердить долг. Норвежская и британская компании-эксперты пришли к выводу, что большая часть суммы не может быть взыскана из-за истечения сроков давности, и Молдова заявила, что готова выплатить только 8,6 миллиона долларов."Молдавское правительство в вопросах погашения долга повело себя нечистоплотно. Какие с этими людьми могут быть конструктивные и содержательные переговоры? Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, "Газпром" его не акцептовал и ждет погашения долга", — рассказал в беседе с изданием замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Кроме того, в соответствии с контрактом, "Газпром" должен был прекратить экспорт газа, но поставляет 5,7 млн кубометров в день в Молдову, особенно в Приднестровье. Приднестровье обменивает газ на электроэнергию, а Молдова покупает недостающий объем на спотовом рынке через компанию "Энергоком".В издании заключили, что вопрос о поставках газа в Приднестровье остается нерешенным, и Молдова ищет обходные пути в случае прекращения транзита через Украину.

https://1prime.ru/20240213/843060019.html

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россия, молдавия, газ, газпром