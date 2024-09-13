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"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном
"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном
"Газпром" открыл книгу заявок на биржевые облигации с переменным купоном серии БО-003Р-04, говорится в сообщении эмитента. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:32+0300
2024-09-13T11:32+0300
2024-09-13T11:32+0300
экономика
газпром
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. "Газпром" открыл книгу заявок на биржевые облигации с переменным купоном серии БО-003Р-04, говорится в сообщении эмитента. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило биржевым облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAAA (EXP)". Согласно данным агентства, трехлетние облигации размещаются в объеме 20 миллиардов рублей. Длительность каждого купонного периода составит 30 дней. Переменный купон будет определяться как ключевая ставка Банка России плюс премия. По выпуску будет предоставлено поручительство ПАО "Газпром". Техническая часть размещения ожидается 18 сентября. Организатором выступает Газпромбанк. Эмитент ценных бумаг - "дочка" "Газпрома", "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.
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газпром
"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном
"Газпром" открыл книгу заявок на биржевые облигации с переменным купоном
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. "Газпром" открыл книгу заявок на биржевые облигации с переменным купоном серии БО-003Р-04, говорится в сообщении эмитента.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило биржевым облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAAA (EXP)". Согласно данным агентства, трехлетние облигации размещаются в объеме 20 миллиардов рублей.
Длительность каждого купонного периода составит 30 дней. Переменный купон будет определяться как ключевая ставка Банка России плюс премия.
По выпуску будет предоставлено поручительство ПАО "Газпром". Техническая часть размещения ожидается 18 сентября. Организатором выступает Газпромбанк.
Эмитент ценных бумаг - "дочка" "Газпрома", "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.