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"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном

"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном - 13.09.2024, ПРАЙМ

"Газпром" открыл книгу заявок на облигации с переменным купоном

"Газпром" открыл книгу заявок на биржевые облигации с переменным купоном серии БО-003Р-04, говорится в сообщении эмитента. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T11:32+0300

2024-09-13T11:32+0300

2024-09-13T11:32+0300

экономика

газпром

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. "Газпром" открыл книгу заявок на биржевые облигации с переменным купоном серии БО-003Р-04, говорится в сообщении эмитента. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило биржевым облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAAA (EXP)". Согласно данным агентства, трехлетние облигации размещаются в объеме 20 миллиардов рублей. Длительность каждого купонного периода составит 30 дней. Переменный купон будет определяться как ключевая ставка Банка России плюс премия. По выпуску будет предоставлено поручительство ПАО "Газпром". Техническая часть размещения ожидается 18 сентября. Организатором выступает Газпромбанк. Эмитент ценных бумаг - "дочка" "Газпрома", "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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