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Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков - 13.09.2024, ПРАЙМ

Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму 4,1 миллиарда долларов, сообщило в... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T22:39+0300

2024-09-13T22:39+0300

2024-09-13T22:39+0300

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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму 4,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно информации, предоставленной ведомством, правительство Японии выразило заинтересованность в приобретении до девяти машин этого типа, а также соответствующих двигателей, радарных и оружейных систем и необходимого снаряжения.Ожидается, что предполагаемая сделка не вызовет значительных изменений в военном балансе сил в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что боеспособность армии США не пострадает в результате продажи этих самолётов.Конгресс США уже проинформирован о сделке. У законодателей есть месяц на то, чтобы тщательно рассмотреть её и, если потребуется, заблокировать.

https://1prime.ru/20240903/yaponiya-851315513.html

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сша, япония, госдеп, пентагон, истребители