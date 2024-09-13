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Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков - 13.09.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму 4,1 миллиарда долларов, сообщило в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T22:39+0300
2024-09-13T22:39+0300
вооружения
сша
япония
госдеп
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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму 4,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно информации, предоставленной ведомством, правительство Японии выразило заинтересованность в приобретении до девяти машин этого типа, а также соответствующих двигателей, радарных и оружейных систем и необходимого снаряжения.Ожидается, что предполагаемая сделка не вызовет значительных изменений в военном балансе сил в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что боеспособность армии США не пострадает в результате продажи этих самолётов.Конгресс США уже проинформирован о сделке. У законодателей есть месяц на то, чтобы тщательно рассмотреть её и, если потребуется, заблокировать.
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сша, япония, госдеп, пентагон, истребители
Вооружения, США, ЯПОНИЯ, Госдеп, Пентагон, истребители
22:39 13.09.2024
 
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков на сумму $4,1 млрд

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 13 сен — ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму 4,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно информации, предоставленной ведомством, правительство Японии выразило заинтересованность в приобретении до девяти машин этого типа, а также соответствующих двигателей, радарных и оружейных систем и необходимого снаряжения.
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Ожидается, что предполагаемая сделка не вызовет значительных изменений в военном балансе сил в регионе. В Пентагоне подчеркнули, что боеспособность армии США не пострадает в результате продажи этих самолётов.
Конгресс США уже проинформирован о сделке. У законодателей есть месяц на то, чтобы тщательно рассмотреть её и, если потребуется, заблокировать.
 
ВооруженияСШАЯПОНИЯГосдепПентагонистребители
 
 
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