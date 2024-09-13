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ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами - 13.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами
ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами - 13.09.2024, ПРАЙМ
ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами
Комитет Госдумы по делам СНГ предложил рассмотреть в ноябре законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, следует из решения... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:23+0300
2024-09-13T14:37+0300
экономика
госдума
мигранты
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по делам СНГ предложил рассмотреть в ноябре законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, следует из решения комитета. "Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2024 года (ноябрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе. Ранее группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, внесла в Госдуму законопроект. Он ограничивает право низкоквалифицированных трудовых мигрантов, не имеющих гражданства РФ, привозить свои семьи в страну. Эти мигранты приезжают в Россию только по трудовому договору или патенту, не имея других законных оснований для проживания в стране, таких как гражданство РФ.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что в палате рассматривается инициатива, которую, по его словам, поддержит большинство депутатов. Лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев ранее заявлял, что этот законопроект заслуживает особого внимания, поскольку он отвечает запросам избирателей.
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госдума, мигранты
Экономика, Госдума, Мигранты
14:23 13.09.2024 (обновлено: 14:37 13.09.2024)
 
ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами

ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по делам СНГ предложил рассмотреть в ноябре законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, следует из решения комитета.
"Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2024 года (ноябрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе.
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
В ГД готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи
11 сентября, 20:46
Ранее группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, внесла в Госдуму законопроект. Он ограничивает право низкоквалифицированных трудовых мигрантов, не имеющих гражданства РФ, привозить свои семьи в страну.
Эти мигранты приезжают в Россию только по трудовому договору или патенту, не имея других законных оснований для проживания в стране, таких как гражданство РФ.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что в палате рассматривается инициатива, которую, по его словам, поддержит большинство депутатов. Лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев ранее заявлял, что этот законопроект заслуживает особого внимания, поскольку он отвечает запросам избирателей.
 
ЭкономикаГосдумаМигранты
 
 
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