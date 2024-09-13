https://1prime.ru/20240913/gosduma-851545708.html

ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами

ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами - 13.09.2024, ПРАЙМ

ГД может в ноябре рассмотреть проект о запрете привозить семьи мигрантами

Комитет Госдумы по делам СНГ предложил рассмотреть в ноябре законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, следует из решения... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:23+0300

2024-09-13T14:23+0300

2024-09-13T14:37+0300

экономика

госдума

мигранты

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по делам СНГ предложил рассмотреть в ноябре законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, следует из решения комитета. "Включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2024 года (ноябрь) в части программы законопроектной работы комитета", - сказано в документе. Ранее группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, внесла в Госдуму законопроект. Он ограничивает право низкоквалифицированных трудовых мигрантов, не имеющих гражданства РФ, привозить свои семьи в страну. Эти мигранты приезжают в Россию только по трудовому договору или патенту, не имея других законных оснований для проживания в стране, таких как гражданство РФ.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что в палате рассматривается инициатива, которую, по его словам, поддержит большинство депутатов. Лидер фракции "Единая Россия" в Думе Владимир Васильев ранее заявлял, что этот законопроект заслуживает особого внимания, поскольку он отвечает запросам избирателей.

https://1prime.ru/20240911/migranty-851509897.html

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госдума, мигранты