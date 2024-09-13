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Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году

Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году

ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:06+0300

2024-09-13T15:06+0300

2024-09-13T15:10+0300

банк россии

инфляция

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она в ходе пресс-конференции.В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.

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инфляция