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Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году
Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году
ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:06+0300
2024-09-13T15:06+0300
2024-09-13T15:10+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она в ходе пресс-конференции.В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.
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инфляция
Набиуллина обозначила прогноз по инфляции в России в 2024 году
Набиуллина: прогноз по инфляции в России на 2024 год составляет 6,5-7%
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ в октябре уточнит прогноз по инфляции в РФ на 2024 год, пока он составляет 6,5-7%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"С учетом последних данных мы полагаем, что июльский прогноз по инфляции в 6,5-7%, вероятно, будет превышен. Уточним его на опорном заседании в октябре", - сказала она в ходе пресс-конференции.
В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год до 6,5-7%.