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Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина
Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина - 13.09.2024, ПРАЙМ
Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина
ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:15+0300
2024-09-13T15:23+0300
банк россии
инфляция
ставка банка россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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инфляция, ставка банка россии
Банк России, инфляция, ставка Банка России
15:15 13.09.2024 (обновлено: 15:23 13.09.2024)
 
Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина

Набиуллина: необходимо вернуть инфляцию к 4%, ЦБ готов повысить ставку

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
 
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