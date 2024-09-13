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Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина

Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина - 13.09.2024, ПРАЙМ

Необходимо вернуть инфляцию в России к 4% в 2025 году, заявила Набиуллина

ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:15+0300

2024-09-13T15:15+0300

2024-09-13T15:23+0300

банк россии

инфляция

ставка банка россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ считает необходимым вернуть инфляцию к 4% в 2025 году, для этого готов к новым повышениям ключевой ставки и сохранению денежно-кредитных условий жесткими, сколько потребуется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году. Для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", - сказала она.ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.

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инфляция, ставка банка россии