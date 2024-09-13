https://1prime.ru/20240913/inflyatsiya-851550843.html

Глава Банка России объяснила, зачем нужно снижать инфляцию до 4%

Глава Банка России объяснила, зачем нужно снижать инфляцию до 4% - 13.09.2024, ПРАЙМ

Глава Банка России объяснила, зачем нужно снижать инфляцию до 4%

Снижение инфляции до 4% необходимо для защиты сбережений граждан от обесценивания, обеспечения доступности долгосрочных кредитов и предотвращения падения курса... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:44+0300

2024-09-13T15:44+0300

2024-09-13T15:44+0300

банк россии

инфляция

банк россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Снижение инфляции до 4% необходимо для защиты сбережений граждан от обесценивания, обеспечения доступности долгосрочных кредитов и предотвращения падения курса рубля, объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Почему так важно вернуться к 4%, а не смириться с 6%-8%? Во первых, для того, чтобы гарантированно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения", - заявила Набиуллина. Во-вторых, долгосрочные кредиты будут доступны только при низкой инфляции, отметила она. "При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цены включается инфляционная составляющая", - объяснила глава ЦБ. Кроме того, если инфляция в России выше, чем в странах, являющихся основными торговыми партнерами, рубль постоянно слабеет. Также высокая инфляция означает более высокую волатильность цен, а "чем выше инфляция, тем сложнее ей управлять", отметила Набиуллина. "Если мы согласимся с темпами роста цен в 6-8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут. Тогда вернуть ее под контроль будет сложнее и дороже для общества", — обратила она внимание. "Поэтому Банк России будет делать все возможное, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году. ... Для этого мы готовы сохранять денежно кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется, мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки", — заключила Набиуллина.

https://1prime.ru/20240913/inflyatsiya-851549115.html

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инфляция, банк россии