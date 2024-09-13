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Набиуллина назвала преимущества отмены льготной ипотеки в России

Набиуллина назвала преимущества отмены льготной ипотеки в России - 13.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала преимущества отмены льготной ипотеки в России

Завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья в РФ, ЦБ продолжит мониторить ситуацию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:27+0300

2024-09-13T15:27+0300

2024-09-13T15:41+0300

банк россии

льготная ипотека

рынок

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Завершение массовой льготной ипотеки сбалансирует рынок жилья в РФ, ЦБ продолжит мониторить ситуацию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Мы считаем, что завершение безадресной массовой программы ипотеки приведет к более сбалансированным темпам ее роста и не будет приводить к такому росту цен на жилье. По нашему прогнозу, ипотечные кредиты в 2024 году увеличатся на 7-12%. Это по тому прогнозу, который мы делали в июле. В октябре мы можем уточнить", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.По мнению ЦБ РФ, сейчас льготная ипотека после изменения параметров адресных программ тоже увеличивается в объемах, но делать выводы о долгосрочных тенденциях пока тяжело из-за произошедших изменений, отметила Набиуллина."Я думаю, что, как мы это раньше говорили, можно будет сделать такие выводы осенью. Мы будем мониторить эту ситуацию", - добавила она.

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льготная ипотека, рынок