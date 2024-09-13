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В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича" - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича"
В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича" - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича"
В России продолжаются продажи новых седанов Honda Crider, которые считаются одной из основных альтернатив модели Civic на китайском рынке, говорится в материале | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T12:14+0300
2024-09-13T12:16+0300
россия
авто
honda
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России продолжаются продажи новых седанов Honda Crider, которые считаются одной из основных альтернатив модели Civic на китайском рынке, говорится в материале издания "Автоновости дня".Цены на эти седаны варьируются от 1 850 000 до 2 399 000 рублей. В разных городах цены могут отличаться. В Москве самая дорогая модель обойдется в 2 399 000 рублей.Все модели Crider имеют идентичные технические характеристики, включая двигатель объемом 1,0 литра с мощностью 122 лошадиные силы и бесступенчатый вариатор. Основанная на платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit, Crider имеет просторный салон с функциональным откидным подлокотником, который может использоваться в качестве мини-столика.Производство этих автомобилей осуществляется на совместном предприятии GAC-Honda в Китае, заключили в издании.
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россия, авто, honda
РОССИЯ, Авто, Honda
12:14 13.09.2024 (обновлено: 12:16 13.09.2024)
 
В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича"

"Автоновости дня": в РФ привезли седаны Honda Crider по цене от 1,85 млн рублей

© Фото : HondaАвтомобиль Honda Crider
Автомобиль Honda Crider - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : Honda
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России продолжаются продажи новых седанов Honda Crider, которые считаются одной из основных альтернатив модели Civic на китайском рынке, говорится в материале издания "Автоновости дня".
Цены на эти седаны варьируются от 1 850 000 до 2 399 000 рублей. В разных городах цены могут отличаться. В Москве самая дорогая модель обойдется в 2 399 000 рублей.
Все модели Crider имеют идентичные технические характеристики, включая двигатель объемом 1,0 литра с мощностью 122 лошадиные силы и бесступенчатый вариатор. Основанная на платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit, Crider имеет просторный салон с функциональным откидным подлокотником, который может использоваться в качестве мини-столика.
Производство этих автомобилей осуществляется на совместном предприятии GAC-Honda в Китае, заключили в издании.
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