https://1prime.ru/20240913/khonda-851541535.html

В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича"

В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича" - 13.09.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый седан Honda по цене "Москвича"

В России продолжаются продажи новых седанов Honda Crider, которые считаются одной из основных альтернатив модели Civic на китайском рынке, говорится в материале | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:14+0300

2024-09-13T12:14+0300

2024-09-13T12:16+0300

россия

авто

honda

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851541680_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_a5b36d7a1b8cd3c314e73c227d09b2c6.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В России продолжаются продажи новых седанов Honda Crider, которые считаются одной из основных альтернатив модели Civic на китайском рынке, говорится в материале издания "Автоновости дня".Цены на эти седаны варьируются от 1 850 000 до 2 399 000 рублей. В разных городах цены могут отличаться. В Москве самая дорогая модель обойдется в 2 399 000 рублей.Все модели Crider имеют идентичные технические характеристики, включая двигатель объемом 1,0 литра с мощностью 122 лошадиные силы и бесступенчатый вариатор. Основанная на платформе хэтчбека Honda Jazz/Fit, Crider имеет просторный салон с функциональным откидным подлокотником, который может использоваться в качестве мини-столика.Производство этих автомобилей осуществляется на совместном предприятии GAC-Honda в Китае, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240913/avto-851541357.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, honda