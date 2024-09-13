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В Китае обозначили США "красные линии" - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В Китае обозначили США "красные линии"
В Китае обозначили США "красные линии" - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Китае обозначили США "красные линии"
Соединенным Штатам не следует шутить с Китаем, предупредил китайский посол в США Се Фэн, его слова приводит South China Morning Post. | 13.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не следует шутить с Китаем, предупредил китайский посол в США Се Фэн, его слова приводит South China Morning Post.В этой связи китайский дипломат обозначил Вашингтону "красные линии". "Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет газета.Кроме того, посол назвал несколько особенностей американского подхода, которые являются, по его мнению, ошибочными. Речь идет о политизации отношений, чрезмерный акцент на теме нацбезопасности, а также разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.В этой связи Се Фэн предупредил, что осложнение отношений между двумя державами будет невыносимым не только для них, но и для всего мира в целом.
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китай, сша
КИТАЙ, США
11:21 13.09.2024 (обновлено: 11:40 13.09.2024)
 
В Китае обозначили США "красные линии"

Посол КНР в США Се Фэн обозначил Вашингтону "красные линии"

© AFP / Jason Lee/PoolФлаги
Флаги - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© AFP / Jason Lee/Pool
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не следует шутить с Китаем, предупредил китайский посол в США Се Фэн, его слова приводит South China Morning Post.
В этой связи китайский дипломат обозначил Вашингтону "красные линии".
"Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет газета.
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10 сентября, 13:11
Кроме того, посол назвал несколько особенностей американского подхода, которые являются, по его мнению, ошибочными. Речь идет о политизации отношений, чрезмерный акцент на теме нацбезопасности, а также разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.
В этой связи Се Фэн предупредил, что осложнение отношений между двумя державами будет невыносимым не только для них, но и для всего мира в целом.
 
КИТАЙСША
 
 
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