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В Китае обозначили США "красные линии"
В Китае обозначили США "красные линии" - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Китае обозначили США "красные линии"
Соединенным Штатам не следует шутить с Китаем, предупредил китайский посол в США Се Фэн, его слова приводит South China Morning Post. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T11:21+0300
2024-09-13T11:21+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не следует шутить с Китаем, предупредил китайский посол в США Се Фэн, его слова приводит South China Morning Post.В этой связи китайский дипломат обозначил Вашингтону "красные линии". "Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет газета.Кроме того, посол назвал несколько особенностей американского подхода, которые являются, по его мнению, ошибочными. Речь идет о политизации отношений, чрезмерный акцент на теме нацбезопасности, а также разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.В этой связи Се Фэн предупредил, что осложнение отношений между двумя державами будет невыносимым не только для них, но и для всего мира в целом.
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китай, сша
В Китае обозначили США "красные линии"
Посол КНР в США Се Фэн обозначил Вашингтону "красные линии"
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ.
Соединенным Штатам не следует шутить с Китаем, предупредил китайский посол в США Се Фэн, его слова приводит South China Morning Post
.
В этой связи китайский дипломат обозначил Вашингтону "красные линии".
"Он прямым текстом обозначил четыре "красные линии" в отношениях между США и Китаем: Тайвань, демократия, права человека и свобода развития Китая", — пишет газета.
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Кроме того, посол назвал несколько особенностей американского подхода, которые являются, по его мнению, ошибочными. Речь идет о политизации отношений, чрезмерный акцент на теме нацбезопасности, а также разыгрывание "китайской карты" во внутриполитической борьбе.
В этой связи Се Фэн предупредил, что осложнение отношений между двумя державами будет невыносимым не только для них, но и для всего мира в целом.