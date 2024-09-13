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Цена кофе робуста достигла нового исторического рекорда - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Цена кофе робуста достигла нового исторического рекорда
Цена кофе робуста достигла нового исторического рекорда - 13.09.2024, ПРАЙМ
Цена кофе робуста достигла нового исторического рекорда
Стоимость ноябрьского фьючерса на кофе робуста в пятницу выросла выше 5200 долларов, достигнув исторического рекорда, следует из данных ICE Futures. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T20:07+0300
2024-09-13T20:07+0300
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кофе
кофе робуста
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Стоимость ноябрьского фьючерса на кофе робуста в пятницу выросла выше 5200 долларов, достигнув исторического рекорда, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 19.29 мск цена ноябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 3,7%, до 5 265 долларов за тонну. Ранее показатель достиг нового исторического рекорда в 5 274 доллара. Согласно агентству Блумберг, котировки поддержала вероятность сохранения в ближайшие дни неблагоприятных погодных условий во Вьетнаме, крупнейшей стране-производителе сорта робуста. Участники рынка сырьевых товаров также следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, эскалация которой может привести к перебоям в поставках через Красное море. Ранее некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Красное море в связи с нестабильной ситуацией в регионе.
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рынки, кофе, кофе робуста
Рынки, кофе, кофе робуста
20:07 13.09.2024
 
Цена кофе робуста достигла нового исторического рекорда

Стоимость кофе робуста выросла выше $5200, достигла нового исторического рекорда

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолотый кофе
Молотый кофе - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Стоимость ноябрьского фьючерса на кофе робуста в пятницу выросла выше 5200 долларов, достигнув исторического рекорда, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 19.29 мск цена ноябрьского фьючерса на кофе робуста росла на 3,7%, до 5 265 долларов за тонну. Ранее показатель достиг нового исторического рекорда в 5 274 доллара.
Согласно агентству Блумберг, котировки поддержала вероятность сохранения в ближайшие дни неблагоприятных погодных условий во Вьетнаме, крупнейшей стране-производителе сорта робуста.
Участники рынка сырьевых товаров также следят за геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, эскалация которой может привести к перебоям в поставках через Красное море. Ранее некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Красное море в связи с нестабильной ситуацией в регионе.
 
Рынкикофекофе робуста
 
 
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