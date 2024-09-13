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В России одновременно упали выдачи и одобрения по кредиткам

В России одновременно упали выдачи и одобрения по кредиткам - 13.09.2024, ПРАЙМ

В России одновременно упали выдачи и одобрения по кредиткам

Одновременное снижение как выдач кредитных карт, так и общих одобренных лимитов в месячном и в годовом выражении зафиксировано в августе впервые с 2020 года,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:37+0300

2024-09-13T12:37+0300

2024-09-13T12:37+0300

экономика

россия

кредитные карты

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Одновременное снижение как выдач кредитных карт, так и общих одобренных лимитов в месячном и в годовом выражении зафиксировано в августе впервые с 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). "По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) за август 2024 года банки открыли для россиян 2,2 миллиона договоров на кредитные карты с общим лимитом 288,18 миллиарда рублей. … По сравнению с результатами июля в августе количество выдач кредитных карт сократилось на 5%, объем – на 6%", - привели в пресс-службе слова генерального директора ОКБ Михаила Алексина. Он отметил, что в годовом отношении количество выдач в августе сократилось на 15%, общий объем одобренных лимитов – на 11%. При этом средний размер лимита по карте за год увеличился на 5%, до 131 тысячи рублей. "В годовом отношении предыдущее снижение количества выдач кредитных карт и общих одобренных лимитов по ним было зафиксировано в августе 2020 года, когда по сравнению с августом 2019 года количество выдач сократилось на 14%, объем – на 15%. Размер среднего лимита по карте при этом оставался без изменений", - добавил Алексин. Предыдущее снижение количества выдач кредитных карт, как рассказали в ОКБ, в месячном выражении наблюдалось в июле этого года, когда по сравнению с результатами июня количество новых договоров на кредитки сократилось на 4%. Предыдущее снижение общих объемов одобренных лимитов по новым кредитным картам месяц к месяцу зафиксировано в июне: снижение на 2% по сравнению с результатами мая. "Основная причина охлаждения сегмента кредитных карт - ужесточение макропруденциального регулирования. Банк России повысил с 1 июля 2024 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с целью ограничения долговой нагрузки граждан и повышения устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Он также подчеркнул, что значительно меньшее влияние на охлаждение сегмента кредитных карт оказывает повышение ключевой ставки ЦБ, так как высокие ставки по кредитным картам менее восприимчивы к изменениям ключевой ставки, чем, например, ставки по рыночной ипотеке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кредитные карты