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Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования

Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования - 13.09.2024, ПРАЙМ

Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования

Невзирая на замедление в розничном сегменте потребительская активность в России сохраняется на высоком уровне за счет роста доходов населения, говорится в... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T13:48+0300

2024-09-13T13:48+0300

2024-09-13T13:48+0300

банк россии

ставка банка россии

повышение ключевой ставки

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Невзирая на замедление в розничном сегменте потребительская активность в России сохраняется на высоком уровне за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Банка России. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как стимулами бюджета, так и средствами, которые компании накопили за несколько лет и теперь тратят, пояснил регулятор. Высоким остается и рост кредитования. Замедляются лишь темпы ипотеки после отмены ряда льготных программ. Однако ряд кредитных программ, менее чувствительных к рыночным ставкам, по-прежнему действует. "Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в сообщении.Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%. В сообщении он не исключил дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, обосновав это сохранением проинфляционных рисков. При этом последние статданные и оперативные индикаторы указывают на некоторое замеделение экономики во втором квартале. Оно, скорее всего, связано не с охлаждением внутреннего спроса, с со снижением внешнего спроса и ограничениями со стороны предложения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка банка россии, повышение ключевой ставки