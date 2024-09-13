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Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования
Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования - 13.09.2024, ПРАЙМ
Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования
Невзирая на замедление в розничном сегменте потребительская активность в России сохраняется на высоком уровне за счет роста доходов населения, говорится в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:48+0300
2024-09-13T13:48+0300
банк россии
ставка банка россии
повышение ключевой ставки
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Невзирая на замедление в розничном сегменте потребительская активность в России сохраняется на высоком уровне за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Банка России. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как стимулами бюджета, так и средствами, которые компании накопили за несколько лет и теперь тратят, пояснил регулятор. Высоким остается и рост кредитования. Замедляются лишь темпы ипотеки после отмены ряда льготных программ. Однако ряд кредитных программ, менее чувствительных к рыночным ставкам, по-прежнему действует. "Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в сообщении.Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%. В сообщении он не исключил дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, обосновав это сохранением проинфляционных рисков. При этом последние статданные и оперативные индикаторы указывают на некоторое замеделение экономики во втором квартале. Оно, скорее всего, связано не с охлаждением внутреннего спроса, с со снижением внешнего спроса и ограничениями со стороны предложения.
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ставка банка россии, повышение ключевой ставки
Банк России, ставка Банка России, повышение ключевой ставки
13:48 13.09.2024
 
Банк России рассказал о причинах роста спроса и кредитования

Банк России отметил сохранение потребительской активности и рост кредитования

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Невзирая на замедление в розничном сегменте потребительская активность в России сохраняется на высоком уровне за счет роста доходов населения, говорится в сообщении Банка России.
Значительный инвестиционный спрос поддерживается как стимулами бюджета, так и средствами, которые компании накопили за несколько лет и теперь тратят, пояснил регулятор.
Высоким остается и рост кредитования. Замедляются лишь темпы ипотеки после отмены ряда льготных программ. Однако ряд кредитных программ, менее чувствительных к рыночным ставкам, по-прежнему действует.
"Принятое Банком России решение ускорит формирование денежно-кредитных условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту", - говорится в сообщении.
Сегодня, 13 сентября, регулятор повысил ключевую ставку до максимальных с апреля 2022 года 19%. В сообщении он не исключил дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, обосновав это сохранением проинфляционных рисков.
При этом последние статданные и оперативные индикаторы указывают на некоторое замеделение экономики во втором квартале. Оно, скорее всего, связано не с охлаждением внутреннего спроса, с со снижением внешнего спроса и ограничениями со стороны предложения.
Московская биржа возобновила торги - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
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Банк Россииставка Банка Россииповышение ключевой ставки
 
 
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