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"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы - 13.09.2024, ПРАЙМ
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"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы
"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы
Дмитрий Кулеба был уволен с поста министра иностранных дел Украины после того, как вызвал недовольство главы офиса Зеленского, Андрея Ермака, говорится в тексте | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T10:43+0300
2024-09-13T10:43+0300
политика
украина
мид
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Дмитрий Кулеба был уволен с поста министра иностранных дел Украины после того, как вызвал недовольство главы офиса Зеленского, Андрея Ермака, говорится в тексте материала американского издания Politico."Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", — пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника и источники.Ранее СМИ сообщали, что в апреле заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига должен был сменить Кулебу, но это не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США. В сентябре парламент Украины поддержал назначение Сибиги на пост министра иностранных дел, в это же время подали в отставку несколько других членов кабмина. Их отставку также одобрил парламент.
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украина, мид, дмитрий кулеба
Политика, УКРАИНА, МИД, Дмитрий Кулеба
10:43 13.09.2024
 
"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы

Politico: Кулебу отправили в отставку, потому что он раздражал Ермака

© Фото : President Of UkraineДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© Фото : President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Дмитрий Кулеба был уволен с поста министра иностранных дел Украины после того, как вызвал недовольство главы офиса Зеленского, Андрея Ермака, говорится в тексте материала американского издания Politico.
"Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", — пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника и источники.
Ранее СМИ сообщали, что в апреле заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига должен был сменить Кулебу, но это не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США. В сентябре парламент Украины поддержал назначение Сибиги на пост министра иностранных дел, в это же время подали в отставку несколько других членов кабмина. Их отставку также одобрил парламент.
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