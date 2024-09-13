https://1prime.ru/20240913/kuleba-851540267.html

"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы

"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы - 13.09.2024, ПРАЙМ

"Раздражал". В США узнали неожиданные подробности об отставке Кулебы

Дмитрий Кулеба был уволен с поста министра иностранных дел Украины после того, как вызвал недовольство главы офиса Зеленского, Андрея Ермака, говорится в тексте | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T10:43+0300

2024-09-13T10:43+0300

2024-09-13T10:43+0300

политика

украина

мид

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Дмитрий Кулеба был уволен с поста министра иностранных дел Украины после того, как вызвал недовольство главы офиса Зеленского, Андрея Ермака, говорится в тексте материала американского издания Politico."Кулеба раздражал влиятельного главу офиса Зеленского Андрея Ермака, который хотел большего контроля над министерством", — пишет издание со ссылкой на неназванного чиновника и источники.Ранее СМИ сообщали, что в апреле заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига должен был сменить Кулебу, но это не произошло из-за давления со стороны Госдепартамента США. В сентябре парламент Украины поддержал назначение Сибиги на пост министра иностранных дел, в это же время подали в отставку несколько других членов кабмина. Их отставку также одобрил парламент.

https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html

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украина, мид, дмитрий кулеба