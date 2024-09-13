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В Кремле ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Лондоном - 13.09.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Лондоном
В Кремле ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Лондоном - 13.09.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Лондоном
Москва и Лондон не обсуждают разрыв дипотношений из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в российской столице, заявил... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T13:00+0300
2024-09-13T13:00+0300
политика
россия
великобритания
дмитрий песков
кремль
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва и Лондон не обсуждают разрыв дипотношений из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в российской столице, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Об этом нет речи", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности разрыва официальных контактов с Великобританией.Ранее ФСБ отчиталась о получении сведений, подтверждающих намерение Лондона усложнить международные контакты России. Главной структурой, координирующей подрывную политику назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.
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россия, великобритания, дмитрий песков, кремль
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, Кремль
13:00 13.09.2024
 
В Кремле ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Лондоном

Песков: речи о разрыве дипотношений с Лондоном не ведется

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Москва и Лондон не обсуждают разрыв дипотношений из-за прекращения аккредитации шести сотрудников политотдела посольства Британии в российской столице, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Об этом нет речи", - ответил Песков на вопрос журналистов о возможности разрыва официальных контактов с Великобританией.
Ранее ФСБ отчиталась о получении сведений, подтверждающих намерение Лондона усложнить международные контакты России. Главной структурой, координирующей подрывную политику назван Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании.
 
ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯДмитрий ПесковКремль
 
 
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