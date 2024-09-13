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Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте - 13.09.2024, ПРАЙМ
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте
Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T07:12+0300
2024-09-13T07:12+0300
2024-09-13T07:12+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск.Таким образом он прокомментировал опубликованное в социальной сети Х видео интервью с российским президентом Владимиром Путина, в котором он заявил о вмешательстве НАТО. Выложивший видеоролик пользователь написал, что своими действиями власти США рискуют развязать Третью мировую войну, если разрешат Украине бить вглубь России. "У меня плохое чувство по поводу этого", - написал Маск в соцсети X. В свою очередь основатель крупнейшего файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) согласился с мнением Маска.
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россия, украина, сша, илон маск
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Илон Маск
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте
Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск.
Таким образом он прокомментировал опубликованное в социальной сети Х видео интервью с российским президентом Владимиром Путина, в котором он заявил о вмешательстве НАТО. Выложивший видеоролик пользователь написал, что своими действиями власти США рискуют развязать Третью мировую войну, если разрешат Украине бить вглубь России.
"У меня плохое чувство по поводу этого", - написал Маск в соцсети X.
В свою очередь основатель крупнейшего файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) согласился с мнением Маска.
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