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Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте - 13.09.2024, ПРАЙМ
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте
Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T07:12+0300
2024-09-13T07:12+0300
россия
украина
сша
илон маск
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск.Таким образом он прокомментировал опубликованное в социальной сети Х видео интервью с российским президентом Владимиром Путина, в котором он заявил о вмешательстве НАТО. Выложивший видеоролик пользователь написал, что своими действиями власти США рискуют развязать Третью мировую войну, если разрешат Украине бить вглубь России. "У меня плохое чувство по поводу этого", - написал Маск в соцсети X. В свою очередь основатель крупнейшего файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) согласился с мнением Маска.
https://1prime.ru/20240911/briks-851496574.html
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россия, украина, сша, илон маск
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Илон Маск
07:12 13.09.2024
 
Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте

Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск.
Таким образом он прокомментировал опубликованное в социальной сети Х видео интервью с российским президентом Владимиром Путина, в котором он заявил о вмешательстве НАТО. Выложивший видеоролик пользователь написал, что своими действиями власти США рискуют развязать Третью мировую войну, если разрешат Украине бить вглубь России.
"У меня плохое чувство по поводу этого", - написал Маск в соцсети X.
В свою очередь основатель крупнейшего файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) согласился с мнением Маска.
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РОССИЯУКРАИНАСШАИлон Маск
 
 
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