https://1prime.ru/20240913/mask-851537805.html

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте - 13.09.2024, ПРАЙМ

Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в украинском конфликте

Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T07:12+0300

2024-09-13T07:12+0300

2024-09-13T07:12+0300

россия

украина

сша

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/84303/39/843033957_0:240:4608:2832_1920x0_80_0_0_f91ff99c3ebd58791de6b3007055c564.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Прямое участие стран Североатлантического альянса в украинском конфликте вызывает беспокойство, поделился своим мнением американский предприниматель Илон Маск.Таким образом он прокомментировал опубликованное в социальной сети Х видео интервью с российским президентом Владимиром Путина, в котором он заявил о вмешательстве НАТО. Выложивший видеоролик пользователь написал, что своими действиями власти США рискуют развязать Третью мировую войну, если разрешат Украине бить вглубь России. "У меня плохое чувство по поводу этого", - написал Маск в соцсети X. В свою очередь основатель крупнейшего файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком) согласился с мнением Маска.

https://1prime.ru/20240911/briks-851496574.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, илон маск