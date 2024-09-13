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Россия нарастила экспорт одного вида масла
Россия нарастила экспорт одного вида масла - 13.09.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт одного вида масла
Экспорт масложировой продукции из России за восемь месяцев вырос на 9%, до 7,8 миллиона тонн, экспорт подсолнечного масла - на 29% и составил 3,8 миллиона тонн, | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:58+0300
2024-09-13T14:58+0300
2024-09-13T14:58+0300
экономика
россия
подсолнечное масло
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Экспорт масложировой продукции из России за восемь месяцев вырос на 9%, до 7,8 миллиона тонн, экспорт подсолнечного масла - на 29% и составил 3,8 миллиона тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "По оценке экспертов, за 8 месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли составил порядка 7,8 миллиона тонн (рост 9% относительно аналогичного периода 2023 года), а подсолнечного масла - 3,8 миллиона тонн (рост порядка 29% в натуральном выражении относительно аналогичного периода)", - говорится в сообщении. По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок масложировой отрасли может достигнуть 15 миллионов тонн. Отмечается, что ключевым продуктом в сегменте растительных масел для российского экспорта традиционно выступает подсолнечное масло. В прошлом году Россия вывезла масложировой продукции на 35% больше, чем в 2022 году. Объемы экспорта растительных масел составили 7 миллионов тонн: из них подсолнечного - рекордные 4,6 миллиона тонн.
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россия, подсолнечное масло
Экономика, РОССИЯ, подсолнечное масло
Россия нарастила экспорт одного вида масла
"Агроэкспорт": экспорт подсолнечного масла из России вырос до четырех млн тонн
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Экспорт масложировой продукции из России за восемь месяцев вырос на 9%, до 7,8 миллиона тонн, экспорт подсолнечного масла - на 29% и составил 3,8 миллиона тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По оценке экспертов, за 8 месяцев 2024 года экспорт продукции масложировой отрасли составил порядка 7,8 миллиона тонн (рост 9% относительно аналогичного периода 2023 года), а подсолнечного масла - 3,8 миллиона тонн (рост порядка 29% в натуральном выражении относительно аналогичного периода)", - говорится в сообщении.
По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок масложировой отрасли может достигнуть 15 миллионов тонн.
Отмечается, что ключевым продуктом в сегменте растительных масел для российского экспорта традиционно выступает подсолнечное масло. В прошлом году Россия вывезла масложировой продукции на 35% больше, чем в 2022 году. Объемы экспорта растительных масел составили 7 миллионов тонн: из них подсолнечного - рекордные 4,6 миллиона тонн.