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"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA - 13.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA
"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA
Маркетплейс "Мегамаркет" открыл склад на месте бывшего магазина шведской сети IKEA в подмосковных Химках, и на его базе тестирует экспресс-доставку товаров в... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T12:42+0300
2024-09-13T12:42+0300
экономика
"мегамаркет"
склад
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс "Мегамаркет" открыл склад на месте бывшего магазина шведской сети IKEA в подмосковных Химках, и на его базе тестирует экспресс-доставку товаров в близлежащие московские районы, говорится в релизе компании. "Мегамаркет" открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ "Мега", - сказано в релизе. "Всего на площадях IKEA планируется открыть 14 аналогичных складов по всей России. На его базе маркетплейс тестирует раскатку экспресс-доставки товаров своих продавцов, работающих по схеме "Хранение + доставка от Мегамаркета" (FBO). Товары доставляют в срок от одного часа с момента заказа. География доставки пока охватывает близлежащие московские районы — Северное Тушино, Ховрино, Восточное Дегунино и другие", - добавили там. Также компания запустила тестирование экспресс-доставки с обновленного склада в Краснодаре - быстрая доставка осуществляется в пределах районов, расположенных в северной и западной частях города. Склады предназначены для хранения малогабаритной продукции, пользующейся высоким частотным спросом: косметики, детских игрушек, канцтоваров, товаров для дома, продукции "сделай сам", автомобильных принадлежностей, сезонных товаров и других, уточняет компания. Процедура размещения товаров на новых складах не отличается от уже установленной на других складах "Мегамаркета": продавцам нужно оформить поставку через личный кабинет, и пользователи увидят эти товары в разделе "Экспресс" при выборе вариантов доставки, также говорится в релизе.
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"мегамаркет", склад
Экономика, "Мегамаркет", склад
12:42 13.09.2024
 
"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA

"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA в Химках

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОткрытие логистического центра Ozon под Новосибирском
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс "Мегамаркет" открыл склад на месте бывшего магазина шведской сети IKEA в подмосковных Химках, и на его базе тестирует экспресс-доставку товаров в близлежащие московские районы, говорится в релизе компании.
"Мегамаркет" открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ "Мега", - сказано в релизе.
"Всего на площадях IKEA планируется открыть 14 аналогичных складов по всей России. На его базе маркетплейс тестирует раскатку экспресс-доставки товаров своих продавцов, работающих по схеме "Хранение + доставка от Мегамаркета" (FBO). Товары доставляют в срок от одного часа с момента заказа. География доставки пока охватывает близлежащие московские районы — Северное Тушино, Ховрино, Восточное Дегунино и другие", - добавили там.
Также компания запустила тестирование экспресс-доставки с обновленного склада в Краснодаре - быстрая доставка осуществляется в пределах районов, расположенных в северной и западной частях города.
Склады предназначены для хранения малогабаритной продукции, пользующейся высоким частотным спросом: косметики, детских игрушек, канцтоваров, товаров для дома, продукции "сделай сам", автомобильных принадлежностей, сезонных товаров и других, уточняет компания.
Процедура размещения товаров на новых складах не отличается от уже установленной на других складах "Мегамаркета": продавцам нужно оформить поставку через личный кабинет, и пользователи увидят эти товары в разделе "Экспресс" при выборе вариантов доставки, также говорится в релизе.
 
Экономика"Мегамаркет"склад
 
 
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