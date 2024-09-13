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"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA

"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA - 13.09.2024, ПРАЙМ

"Мегамаркет" открыл склад на месте бывшей IKEA

Маркетплейс "Мегамаркет" открыл склад на месте бывшего магазина шведской сети IKEA в подмосковных Химках, и на его базе тестирует экспресс-доставку товаров в... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T12:42+0300

2024-09-13T12:42+0300

2024-09-13T12:42+0300

экономика

"мегамаркет"

склад

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Маркетплейс "Мегамаркет" открыл склад на месте бывшего магазина шведской сети IKEA в подмосковных Химках, и на его базе тестирует экспресс-доставку товаров в близлежащие московские районы, говорится в релизе компании. "Мегамаркет" открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ "Мега", - сказано в релизе. "Всего на площадях IKEA планируется открыть 14 аналогичных складов по всей России. На его базе маркетплейс тестирует раскатку экспресс-доставки товаров своих продавцов, работающих по схеме "Хранение + доставка от Мегамаркета" (FBO). Товары доставляют в срок от одного часа с момента заказа. География доставки пока охватывает близлежащие московские районы — Северное Тушино, Ховрино, Восточное Дегунино и другие", - добавили там. Также компания запустила тестирование экспресс-доставки с обновленного склада в Краснодаре - быстрая доставка осуществляется в пределах районов, расположенных в северной и западной частях города. Склады предназначены для хранения малогабаритной продукции, пользующейся высоким частотным спросом: косметики, детских игрушек, канцтоваров, товаров для дома, продукции "сделай сам", автомобильных принадлежностей, сезонных товаров и других, уточняет компания. Процедура размещения товаров на новых складах не отличается от уже установленной на других складах "Мегамаркета": продавцам нужно оформить поставку через личный кабинет, и пользователи увидят эти товары в разделе "Экспресс" при выборе вариантов доставки, также говорится в релизе.

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"мегамаркет", склад