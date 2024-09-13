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ЦБ назвал преимущества привлечения мигрантов на рынок труда - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвал преимущества привлечения мигрантов на рынок труда
ЦБ назвал преимущества привлечения мигрантов на рынок труда - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал преимущества привлечения мигрантов на рынок труда
Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:27+0300
2024-09-13T16:27+0300
банк россии
мигранты
рынок труда
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность на рынке труда. Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке. Комментируя вопрос роста производительности труда в России, Набиуллина отметила, что российские предприятия для достижения этой цели активно вкладываются в автоматизацию производства. Также компании продолжают повышать зарплаты сотрудникам. Однако, по словам главы ЦБ, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда - иначе есть риск усиления инфляции. Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
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мигранты, рынок труда
Банк России, Мигранты, рынок труда
16:27 13.09.2024
 
ЦБ назвал преимущества привлечения мигрантов на рынок труда

ЦБ: мигранты могут снизить напряженность на рынке труда, важна их квалификация

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Зарубежные специалисты помогут снизить напряженность на рынке труда в России, но важна их квалификация, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается расширения предложения на рынке труда за счет зарубежных специалистов, это может снизить напряженность на рынке труда. Но здесь очень важно учитывать квалификации, которые должны соответствовать потребностям российского рынка труда", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ставке.
Комментируя вопрос роста производительности труда в России, Набиуллина отметила, что российские предприятия для достижения этой цели активно вкладываются в автоматизацию производства. Также компании продолжают повышать зарплаты сотрудникам.
Однако, по словам главы ЦБ, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда - иначе есть риск усиления инфляции.
Банк России в пятницу вновь повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
 
Банк РоссииМигрантырынок труда
 
 
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