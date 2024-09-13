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Минцифры предлагает изменить правила оказания услуг связи в РФ

Минцифры предлагает изменить правила оказания услуг связи в РФ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Минцифры предлагает изменить правила оказания услуг связи в РФ

Минцифры предлагает изменить правила оказания услуг телефонной связи в России. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T20:54+0300

2024-09-13T20:54+0300

2024-09-13T20:54+0300

политика

минцифры

сим-карта

россия

проверка

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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Минцифры предлагает изменить правила оказания услуг телефонной связи в России.Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новые правила могут вступить в силу с даты опубликования постановления и действовать в течение шести лет с даты его вступления в силу. В пресс-службе Минцифры прокомментировали изменения в правилах оказания услуг телефонной связи. По их словам, эти изменения необходимы в связи с недавним принятием закона о покупках сим-карт, направленного на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными сим-картамиМинцифры предлагает ввести обязательное подтверждение личности при покупке сим-карты. Для граждан России это можно будет сделать тремя способами: по паспорту, водительским правам или загранпаспорту. Иностранцам же придётся подтверждать свою личность только по биометрическим данным.Кроме того, ведомство предлагает проверять уже подписанные договоры на предоставление услуг связи. Иностранцам, имеющим российские сим-карты, потребуется подтвердить свою личность с помощью биометрических данных. А жителям России следует проверить, не превышено ли количество сим-карт, разрешённых к использованию — не более 20 штук.Оплата услуг мобильной связи наличными средствами будет производиться только в организациях, уполномоченных правительством. При этом необходимо подтвердить свою личность, предъявив документ, удостоверяющий личность, или пройдя идентификацию через портал "Госуслуги".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, сим-карта, россия, проверка