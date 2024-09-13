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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - 13.09.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:15+0300
2024-09-13T14:15+0300
2024-09-13T14:15+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября. Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
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россия, мосбиржа, ставка банка россии
РОССИЯ, Мосбиржа, ставка Банка России
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов после решения ЦБ по ставке
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта.
Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября.
Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.
Банк России повысил ставки по операциям с юанями