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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов - 13.09.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:15+0300

2024-09-13T14:15+0300

2024-09-13T14:15+0300

россия

мосбиржа

ставка банка россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи, основной биржевой индикатор, упал ниже 2600 пунктов после решения Банка России поднять ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск падает на 1,13%, до 2585,41 пункта. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня в 2600 пунктов впервые с 4 сентября. Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 19% годовых.

https://1prime.ru/20240913/svop-851545264.html

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россия, мосбиржа, ставка банка россии