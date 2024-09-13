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ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ
Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:40+0300
2024-09-13T15:58+0300
банк россии
мвф
консультации
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается консультаций с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации, это, если не сказать рутинная, - постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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мвф, консультации
Банк России, МВФ, консультации
15:40 13.09.2024 (обновлено: 15:58 13.09.2024)
 
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ

Набиуллина: ЦБ будет участвовать в консультациях с МВФ по российской экономике

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается консультаций с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации, это, если не сказать рутинная, - постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
 
Банк РоссииМВФконсультации
 
 
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