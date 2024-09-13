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ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ

ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ - 13.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ

Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации,... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:40+0300

2024-09-13T15:40+0300

2024-09-13T15:58+0300

банк россии

мвф

консультации

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается консультаций с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации, это, если не сказать рутинная, - постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

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мвф, консультации