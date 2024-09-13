https://1prime.ru/20240913/mvf-851550669.html
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ - 13.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ
Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации,... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:40+0300
2024-09-13T15:40+0300
2024-09-13T15:58+0300
банк россии
мвф
консультации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848911137_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_f431cf6c42d934be3ab808a29c922a2a.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается консультаций с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации, это, если не сказать рутинная, - постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848911137_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6c6b3dbf41f683805a1f6bc54c760690.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, консультации
Банк России, МВФ, консультации
ЦБ принял решение по участию в консультациях с МВФ
Набиуллина: ЦБ будет участвовать в консультациях с МВФ по российской экономике
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Банк России будет участвовать в консультациях с Международным валютным фондом (МВФ) по российской экономике, это рутинная практика для всех членов организации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается консультаций с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации, это, если не сказать рутинная, - постоянная практика для всех членов МВФ. Напомню, что МВФ объединяет 190 стран. Поэтому да, такие консультации планируются", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.