https://1prime.ru/20240913/nato-851555965.html

Французский политик сделал предупреждение Парижу из-за НАТО

Французский политик сделал предупреждение Парижу из-за НАТО - 13.09.2024, ПРАЙМ

Французский политик сделал предупреждение Парижу из-за НАТО

Франция должна выйти из НАТО, пока альянс не развязал прямой конфликт с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T18:41+0300

2024-09-13T18:41+0300

2024-09-13T18:41+0300

политика

нато

франция

флориан филиппо

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ПАРИЖ, 13 сен — ПРАЙМ. Франция должна выйти из НАТО, пока альянс не развязал прямой конфликт с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Вопрос не только в том, разрешать или нет Украине использовать ракеты большой дальности на территории России. Предоставление этого разрешения означает прежде всего предоставление Владимиру Зеленскому спутников стран НАТО и отправку операторов НАТО для управления этими ракетами", — написал Филиппо в соцсети Х. Он привёл слова Путина из интервью, в котором президент отметил, что только военные стран НАТО могут вводить полётные задания в западные ракетные системы. По словам Путина, украинские военные не имеют такой возможности. Это означает, что странам НАТО придётся принять решение об участии в конфликте на Украине напрямую."Он предупреждает: это означает войну НАТО и России, то есть мировую войну. Франция должна выйти из этого безумия! Остановим НАТО ради мира", — добавил Филиппо. Накануне президент России заявил, что страны НАТО сейчас обсуждают возможность использования Киевом дальнобойных ракет западного производства. Фактически, они принимают решение о прямом вовлечении в украинский конфликт. Он подчеркнул, что прямое участие стран НАТО в боевых действиях изменит характер конфликта. Россия будет вынуждена принимать меры в зависимости от создаваемых угроз.Ранее газета Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщила, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России уже принято. Однако официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

https://1prime.ru/20240912/nato-851534469.html

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нато, франция, флориан филиппо