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Российскому рынку новостроек предрекли обвал - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Российскому рынку новостроек предрекли обвал
Российскому рынку новостроек предрекли обвал - 13.09.2024, ПРАЙМ
Российскому рынку новостроек предрекли обвал
Повышение Банком России ключевой ставки с 18 до 19% серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T14:48+0300
2024-09-13T14:48+0300
россия
рынок недвижимости
ставка банка россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки с 18 до 19% серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской компании "А101" Рустам Азизов. В пятницу Банк России вновь повысил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. С сентября 2023 года ключевая ставка ЦБ выросла с 12 до 18%. Вместе с ней увеличивались и рыночные ставки по ипотеке. Если при уровне ключа в 12% в начале сентября 2023 года они составляли примерно 14%, то при 18% – уже 20,8%, что находится "далеко за пределом психологического порога, когда заемщики готовы брать ипотечные кредиты", подчеркивается в сообщении застройщика. После же повышения ключевой ставки до 19% рыночные ставки по ипотеке могут вырасти примерно до 23%, прогнозируют в компании. Как напоминается в сообщении, девелоперы смогли частично приспособиться к последним повышениям ключевой ставки, субсидируя ипотечные программы. В результате сейчас на рынке есть многочисленные предложения, когда ипотеку можно взять с льготной ставкой до 10% на период строительства дома или со ставкой до 13% на весь период кредита. Держать этот уровень субсидированных кредитов при ключевой ставке в 18% возможно, хотя и сложно, однако после повышения "ключа" до 19% ставка по субсидированным программам на весь срок кредита может составить, по прогнозам "А101", минимум 14-15%. "Для клиентов 13% годовых являются практически верхней границей, после которой они уже не готовы брать ипотечные кредиты. Если по субсидированным программам ставка поднимется до уровня 14-15%, уже в ближайшие месяцы увидим резкое сокращение выдачи ипотеки. Также нельзя исключать, что после этого повышения ключевой ставки условия по оставшимся на рынке льготным государственным программам, особенно по семейной ипотеке, могут ухудшиться", - приводит пресс-служба "А101" слова Азизова. Однако еще большую опасность для рынка, по мнению, может нести обсуждающийся новый стандарт ипотечного кредитования, по которому есть вероятность запрета субсидирования ипотечных кредитов с 1 января 2025 года. В случае его принятия и при сохранении нынешнего уровня ключевой ставки продажи на рынке первичного строительства могут упасть вдвое, добавил топ-менеджер "А101".
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россия, рынок недвижимости, ставка банка россии
РОССИЯ, рынок недвижимости, ставка Банка России
14:48 13.09.2024
 
Российскому рынку новостроек предрекли обвал

Девелопер Азизов: рынок новостроек может обрушиться в ближайшие месяцы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки с 18 до 19% серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской компании "А101" Рустам Азизов.
В пятницу Банк России вновь повысил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
С сентября 2023 года ключевая ставка ЦБ выросла с 12 до 18%. Вместе с ней увеличивались и рыночные ставки по ипотеке. Если при уровне ключа в 12% в начале сентября 2023 года они составляли примерно 14%, то при 18% – уже 20,8%, что находится "далеко за пределом психологического порога, когда заемщики готовы брать ипотечные кредиты", подчеркивается в сообщении застройщика.
После же повышения ключевой ставки до 19% рыночные ставки по ипотеке могут вырасти примерно до 23%, прогнозируют в компании.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Банк России вновь повысил ключевую ставку - до 19%
13:30
Как напоминается в сообщении, девелоперы смогли частично приспособиться к последним повышениям ключевой ставки, субсидируя ипотечные программы. В результате сейчас на рынке есть многочисленные предложения, когда ипотеку можно взять с льготной ставкой до 10% на период строительства дома или со ставкой до 13% на весь период кредита.
Держать этот уровень субсидированных кредитов при ключевой ставке в 18% возможно, хотя и сложно, однако после повышения "ключа" до 19% ставка по субсидированным программам на весь срок кредита может составить, по прогнозам "А101", минимум 14-15%.
"Для клиентов 13% годовых являются практически верхней границей, после которой они уже не готовы брать ипотечные кредиты. Если по субсидированным программам ставка поднимется до уровня 14-15%, уже в ближайшие месяцы увидим резкое сокращение выдачи ипотеки. Также нельзя исключать, что после этого повышения ключевой ставки условия по оставшимся на рынке льготным государственным программам, особенно по семейной ипотеке, могут ухудшиться", - приводит пресс-служба "А101" слова Азизова.
Однако еще большую опасность для рынка, по мнению, может нести обсуждающийся новый стандарт ипотечного кредитования, по которому есть вероятность запрета субсидирования ипотечных кредитов с 1 января 2025 года. В случае его принятия и при сохранении нынешнего уровня ключевой ставки продажи на рынке первичного строительства могут упасть вдвое, добавил топ-менеджер "А101".
 
РОССИЯрынок недвижимостиставка Банка России
 
 
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