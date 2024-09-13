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Российскому рынку новостроек предрекли обвал

Российскому рынку новостроек предрекли обвал - 13.09.2024, ПРАЙМ

Российскому рынку новостроек предрекли обвал

Повышение Банком России ключевой ставки с 18 до 19% серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:48+0300

2024-09-13T14:48+0300

2024-09-13T14:48+0300

россия

рынок недвижимости

ставка банка россии

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Повышение Банком России ключевой ставки с 18 до 19% серьезно снизит объем выдачи ипотечных кредитов – девелоперы и банки вряд ли смогут их субсидировать до приемлемого для потребителя уровня, считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской компании "А101" Рустам Азизов. В пятницу Банк России вновь повысил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19% годовых. ЦБ РФ в заявлении по ключевой ставке уточнил сигнал по дальнейшим шагам: допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. С сентября 2023 года ключевая ставка ЦБ выросла с 12 до 18%. Вместе с ней увеличивались и рыночные ставки по ипотеке. Если при уровне ключа в 12% в начале сентября 2023 года они составляли примерно 14%, то при 18% – уже 20,8%, что находится "далеко за пределом психологического порога, когда заемщики готовы брать ипотечные кредиты", подчеркивается в сообщении застройщика. После же повышения ключевой ставки до 19% рыночные ставки по ипотеке могут вырасти примерно до 23%, прогнозируют в компании. Как напоминается в сообщении, девелоперы смогли частично приспособиться к последним повышениям ключевой ставки, субсидируя ипотечные программы. В результате сейчас на рынке есть многочисленные предложения, когда ипотеку можно взять с льготной ставкой до 10% на период строительства дома или со ставкой до 13% на весь период кредита. Держать этот уровень субсидированных кредитов при ключевой ставке в 18% возможно, хотя и сложно, однако после повышения "ключа" до 19% ставка по субсидированным программам на весь срок кредита может составить, по прогнозам "А101", минимум 14-15%. "Для клиентов 13% годовых являются практически верхней границей, после которой они уже не готовы брать ипотечные кредиты. Если по субсидированным программам ставка поднимется до уровня 14-15%, уже в ближайшие месяцы увидим резкое сокращение выдачи ипотеки. Также нельзя исключать, что после этого повышения ключевой ставки условия по оставшимся на рынке льготным государственным программам, особенно по семейной ипотеке, могут ухудшиться", - приводит пресс-служба "А101" слова Азизова. Однако еще большую опасность для рынка, по мнению, может нести обсуждающийся новый стандарт ипотечного кредитования, по которому есть вероятность запрета субсидирования ипотечных кредитов с 1 января 2025 года. В случае его принятия и при сохранении нынешнего уровня ключевой ставки продажи на рынке первичного строительства могут упасть вдвое, добавил топ-менеджер "А101".

https://1prime.ru/20240913/stavka-851543346.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, ставка банка россии