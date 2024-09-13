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"Отлично горит". В Минобороны рассказали о неэффективности западного оружия
"Отлично горит". В Минобороны рассказали о неэффективности западного оружия - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Отлично горит". В Минобороны рассказали о неэффективности западного оружия
Российское оружие продемонстрировало свою эффективность в бою, в то время как западное отлично горит на линии фронта, рассказал заместитель главы Минобороны... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T07:49+0300
2024-09-13T07:49+0300
2024-09-13T07:52+0300
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ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. Российское оружие продемонстрировало свою эффективность в бою, в то время как западное отлично горит на линии фронта, рассказал заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.Об этом он сообщил в ходе XI Пекинского Сяншаньского форума по безопасности.Фомин подчеркнул, что российские войска успешно уничтожают передаваемое Украине западное оружие, восстановить которое невозможно."Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях, западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких- либо шансов на восстановление", - заявил замминистра в своем выступлении. Кроме того, Фомин, упоминая конфликт на Украине, заявил, что специальная военная операция полностью перевернула представление о современной войне. По его словам, еще некоторое время назад трудно было представить подобные масштабы применения дронов и других беспилотных систем. Заместитель министра отметил, что страны Североатлантического альянса строят планы по отправке своих войск на Украине для силового принуждения России к переговорам.
https://1prime.ru/20240912/ukraina-851532166.html
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россия, украина, минобороны
РОССИЯ, УКРАИНА, Минобороны
"Отлично горит". В Минобороны рассказали о неэффективности западного оружия
Фомин: оружие России доказало эффективность в бою, а западное горит на поле боя
ПЕКИН, 13 сен – ПРАЙМ. Российское оружие продемонстрировало свою эффективность в бою, в то время как западное отлично горит на линии фронта, рассказал заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.
Об этом он сообщил в ходе XI Пекинского Сяншаньского форума по безопасности.
Фомин подчеркнул, что российские войска успешно уничтожают передаваемое Украине западное оружие, восстановить которое невозможно.
"Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях, западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких- либо шансов на восстановление", - заявил замминистра в своем выступлении.
Кроме того, Фомин, упоминая конфликт на Украине, заявил, что специальная военная операция полностью перевернула представление о современной войне. По его словам, еще некоторое время назад трудно было представить подобные масштабы применения дронов и других беспилотных систем.
Заместитель министра отметил, что страны Североатлантического альянса строят планы по отправке своих войск на Украине для силового принуждения России к переговорам.
МВФ примет окончательное решение по Украине в ближайшие недели