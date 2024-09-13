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"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией

"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией - 13.09.2024, ПРАЙМ

"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией

Российские военные уничтожили на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней. Об этом на YouTube-канале The Duran сообщил бывший... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T16:42+0300

2024-09-13T16:42+0300

2024-09-13T16:42+0300

вооружения

сша

россия

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российские военные уничтожили на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней. Об этом на YouTube-канале The Duran сообщил бывший советник Пентагона Джим Уэбб.По словам Уэбба, Вашингтон предоставил Киеву ударные беспилотники, артиллерийские системы и даже БМП Bradley. "И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение <…>, и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — посетовал он. Уэбб также подчеркнул, что все технологические преимущества, которые Соединенные Штаты могли бы использовать в случае конфликта, безвозвратно утрачены.Россия считает поставки оружия Киеву препятствием в переговорах и вовлечением НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для российских военных, и обвинил США и НАТО во вмешательстве в конфликт путем поставок оружия и обучения украинских военнослужащих.

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