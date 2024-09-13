https://1prime.ru/20240913/oruzhie-851552277.html
"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией
"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией - 13.09.2024, ПРАЙМ
"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией
Российские военные уничтожили на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней. Об этом на YouTube-канале The Duran сообщил бывший... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:42+0300
2024-09-13T16:42+0300
2024-09-13T16:42+0300
вооружения
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российские военные уничтожили на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней. Об этом на YouTube-канале The Duran сообщил бывший советник Пентагона Джим Уэбб.По словам Уэбба, Вашингтон предоставил Киеву ударные беспилотники, артиллерийские системы и даже БМП Bradley. "И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение <…>, и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — посетовал он. Уэбб также подчеркнул, что все технологические преимущества, которые Соединенные Штаты могли бы использовать в случае конфликта, безвозвратно утрачены.Россия считает поставки оружия Киеву препятствием в переговорах и вовлечением НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для российских военных, и обвинил США и НАТО во вмешательстве в конфликт путем поставок оружия и обучения украинских военнослужащих.
https://1prime.ru/20240913/blinken-851541930.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия
"Уничтожила". В США рассказали о неудачной подготовке к войне с Россией
Экс-советник Пентагона: Россия лишила США оружия, необходимого для войны с ней
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ.
Российские военные уничтожили на Украине американское оружие, необходимое США для большой войны с ней. Об этом на YouTube-канале The Duran
сообщил бывший советник Пентагона Джим Уэбб.
По словам Уэбба, Вашингтон предоставил Киеву ударные беспилотники, артиллерийские системы и даже БМП Bradley.
"И что мы сделали? Мы передали Украине наше лучшее вооружение <…>, и позволили русским по частям уничтожить эту технику", — посетовал он. Уэбб также подчеркнул, что все технологические преимущества, которые Соединенные Штаты могли бы использовать в случае конфликта, безвозвратно утрачены.
Россия считает поставки оружия Киеву препятствием в переговорах и вовлечением НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что поставки оружия для Украины являются законной целью для российских военных, и обвинил США и НАТО во вмешательстве в конфликт путем поставок оружия и обучения украинских военнослужащих.
"Потрясающе". Во Франции рассказали, какой "удар" получил Блинкен в Польше