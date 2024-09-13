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Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей
Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей - 13.09.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей
Правительство дополнительно выделит более трёх миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим от весенних паводков в Оренбургской области, сообщил... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:18+0300
2024-09-13T15:20+0300
экономика
оренбург
оренбургская область
паводок
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделит более трёх миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим от весенних паводков в Оренбургской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство дополнительно выделит более 3 миллиардов рублей для помощи пострадавшим от весеннего наводнения в Оренбургской области."Всего из федерального бюджета выделено около 9 миллиардов рублей жителям Оренбуржья на компенсацию потерь от паводка", — заявил Мишустин на совещании кабмина.Он подчеркнул, что сейчас главная задача — помочь людям справиться с последствиями природной стихии.В апреле этого года произошла авария на дамбе, которая защищала город Орск от реки Урал. Из-за этого началась эвакуация жителей нескольких посёлков. По оценкам МЧС, ситуация с паводком в Оренбургской области была сложной, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Ранее Мишустин объявил о выделении дополнительно одного миллиарда рублей на помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.
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оренбург, оренбургская область, паводок
Экономика, Оренбург, Оренбургская область, паводок
15:18 13.09.2024 (обновлено: 15:20 13.09.2024)
 
Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей

Кабмин направит свыше 3 млрд руб пострадавшим из-за паводков в Оренбургской области

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделит более трёх миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим от весенних паводков в Оренбургской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Правительство дополнительно выделит более 3 миллиардов рублей для помощи пострадавшим от весеннего наводнения в Оренбургской области.
"Всего из федерального бюджета выделено около 9 миллиардов рублей жителям Оренбуржья на компенсацию потерь от паводка", — заявил Мишустин на совещании кабмина.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Правительство направило средства в помощь жителям Курской области
15:10
Он подчеркнул, что сейчас главная задача — помочь людям справиться с последствиями природной стихии.
В апреле этого года произошла авария на дамбе, которая защищала город Орск от реки Урал. Из-за этого началась эвакуация жителей нескольких посёлков. По оценкам МЧС, ситуация с паводком в Оренбургской области была сложной, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Ранее Мишустин объявил о выделении дополнительно одного миллиарда рублей на помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.
 
ЭкономикаОренбургОренбургская областьпаводок
 
 
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