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Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей

Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей - 13.09.2024, ПРАЙМ

Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей

Правительство дополнительно выделит более трёх миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим от весенних паводков в Оренбургской области, сообщил... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T15:18+0300

2024-09-13T15:18+0300

2024-09-13T15:20+0300

экономика

оренбург

оренбургская область

паводок

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Правительство дополнительно выделит более трёх миллиардов рублей на помощь людям, пострадавшим от весенних паводков в Оренбургской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство дополнительно выделит более 3 миллиардов рублей для помощи пострадавшим от весеннего наводнения в Оренбургской области."Всего из федерального бюджета выделено около 9 миллиардов рублей жителям Оренбуржья на компенсацию потерь от паводка", — заявил Мишустин на совещании кабмина.Он подчеркнул, что сейчас главная задача — помочь людям справиться с последствиями природной стихии.В апреле этого года произошла авария на дамбе, которая защищала город Орск от реки Урал. Из-за этого началась эвакуация жителей нескольких посёлков. По оценкам МЧС, ситуация с паводком в Оренбургской области была сложной, и в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Ранее Мишустин объявил о выделении дополнительно одного миллиарда рублей на помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.

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оренбургская область

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оренбург, оренбургская область, паводок