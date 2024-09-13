https://1prime.ru/20240913/pensii-851536979.html

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России - 13.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России

С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права, сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T06:08+0300

2024-09-13T06:08+0300

2024-09-13T06:19+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83816/90/838169099_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_a6cac5169646a9e3798400ba3a2070e1.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права, сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.Она добавила, что будут также повышены пенсии для вышедших на пенсию по выслуге лет и закончивших работать в августе текущего года. По ее словам, последним можно ждать первую проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь."Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с 1 октября текущего года... Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", - сказала Рыжих. Эксперт уточнила, что военные пенсионеры со званием рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков могут получить дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника - 2,5-4 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что в 2025 году индексация страховых пенсий будет проводиться в два этапа. Первый ее этап пройдёт не с 1 января, как это было до 2025 года, а с 1 февраля. Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5 процента. Второй этап состоится с 1 апреля 2025 года - на 2,2 процента. Как отмечает экономист, указанный размер не статичный, он может корректироваться с учётом инфляции в 2024 году.

https://1prime.ru/20240909/pensiya-851392202.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия