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Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России - 13.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России
С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права, сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T06:08+0300
2024-09-13T06:08+0300
2024-09-13T06:19+0300
россия
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права, сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.Она добавила, что будут также повышены пенсии для вышедших на пенсию по выслуге лет и закончивших работать в августе текущего года. По ее словам, последним можно ждать первую проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь."Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с 1 октября текущего года... Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", - сказала Рыжих. Эксперт уточнила, что военные пенсионеры со званием рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков могут получить дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника - 2,5-4 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что в 2025 году индексация страховых пенсий будет проводиться в два этапа. Первый ее этап пройдёт не с 1 января, как это было до 2025 года, а с 1 февраля. Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5 процента. Второй этап состоится с 1 апреля 2025 года - на 2,2 процента. Как отмечает экономист, указанный размер не статичный, он может корректироваться с учётом инфляции в 2024 году.
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россия
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в октябре в России
Эксперт Рыжих: в октябре повысят пенсии бывшим военным и имеющих такие же права
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии бывших военных и имеющих равные с ними права, сообщила эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.
Она добавила, что будут также повышены пенсии для вышедших на пенсию по выслуге лет и закончивших работать в августе текущего года. По ее словам, последним можно ждать первую проиндексированную пенсию в октябре, а также доплату за период с августа по сентябрь.
"Существенное по меркам регулярной индексации повышение пенсий ожидается с 1 октября текущего года... Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", - сказала Рыжих.
Россиян ждет двойная индексация пенсий уже с 2025 года
Эксперт уточнила, что военные пенсионеры со званием рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков могут получить дополнительно от 1,3 до двух тысяч рублей, а офицеры до полковника - 2,5-4 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году индексация страховых пенсий будет проводиться в два этапа. Первый ее этап пройдёт не с 1 января, как это было до 2025 года, а с 1 февраля. Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5 процента. Второй этап состоится с 1 апреля 2025 года - на 2,2 процента. Как отмечает экономист, указанный размер не статичный, он может корректироваться с учётом инфляции в 2024 году.