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Набиуллина назвала два признака перегрева экономики - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала два признака перегрева экономики
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики
Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T17:07+0300
2024-09-13T17:07+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Про индикаторы перегрева. То, что называется в обиходе перегревом, это по сути дела разрыв выпуска - насколько темпы роста ВВП выше потенциальных. Основной индикатор - инфляция, устойчивое инфляционное давление", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции. В конце июля она говорила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. В начале этого месяца глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он. Что касается, потенциальных темпов роста экономики России, то глава Минэкономразвития Максим Решетников летом отмечал, что с точки зрения министерства потенциальный экономический рост выше оценок ЦБ. В частности, в базовом варианте прогноза регулятора ВВП РФ в 2025 году вырастет на 0,5-1,5%, а по прогнозу Минэкономразвития - на 2,5%. В пятницу глава Банка России объяснила, что вариант развития ситуации в экономике по сценарию Минэкономразвития возможен, и он отражен в основных направлениях ДКП как дезинфляционный, но выстраивая свою политику регулятор предпочитает опираться на более консервативные предпосылки. Пока состояние перегрева российской экономики сохраняется, нужны более сбалансированные темпы роста, заявила Набиуллина.
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перегрев
Банк России, перегрев
17:07 13.09.2024
 
Набиуллина назвала два признака перегрева экономики

Набиуллина: индикаторы перегрева экономики — инфляция, инфляционное давление

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Индикаторами перегрева экономики являются темпы роста ВВП выше потенциальных в сочетании с устойчивым инфляционным давлением, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Про индикаторы перегрева. То, что называется в обиходе перегревом, это по сути дела разрыв выпуска - насколько темпы роста ВВП выше потенциальных. Основной индикатор - инфляция, устойчивое инфляционное давление", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
В конце июля она говорила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года.
В начале этого месяца глава Сбербанка Герман Греф сказал, что экономика России все еще находится в состоянии перегрева. Его пик уже пройден, но в условиях низкой безработицы и высокой загрузки производственных мощностей говорить о выходе из состояния перегрева пока рано, отметил он.
Что касается, потенциальных темпов роста экономики России, то глава Минэкономразвития Максим Решетников летом отмечал, что с точки зрения министерства потенциальный экономический рост выше оценок ЦБ. В частности, в базовом варианте прогноза регулятора ВВП РФ в 2025 году вырастет на 0,5-1,5%, а по прогнозу Минэкономразвития - на 2,5%.
В пятницу глава Банка России объяснила, что вариант развития ситуации в экономике по сценарию Минэкономразвития возможен, и он отражен в основных направлениях ДКП как дезинфляционный, но выстраивая свою политику регулятор предпочитает опираться на более консервативные предпосылки. Пока состояние перегрева российской экономики сохраняется, нужны более сбалансированные темпы роста, заявила Набиуллина.
 
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