https://1prime.ru/20240913/polsha-851546391.html

Польша требует от ЕС средства из Фонда восстановления после пандемии

Польша требует от ЕС средства из Фонда восстановления после пандемии - 13.09.2024, ПРАЙМ

Польша требует от ЕС средства из Фонда восстановления после пандемии

Польша требует от Европейского союза 10,3 миллиарда долларов из Фонда восстановления после пандемии коронавируса (KPO), сообщила министр фондов и региональной... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T14:52+0300

2024-09-13T14:52+0300

2024-09-13T14:52+0300

экономика

польша

ес

фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 13 сен - ПРАЙМ. Польша требует от Европейского союза 10,3 миллиарда долларов из Фонда восстановления после пандемии коронавируса (KPO), сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пельчиньская-Наленьч. Несколько дней назад тот же министр заявила, что Польша рассчитывает получить от Европейского союза 7,7 миллиарда долларов до Нового года."Предполагалось, что это будет 30 миллиардов злотых (7,7 миллиарда долларов), но мы подали заявку на 40 миллиардов злотых (10,3 миллиарда долларов) из KPO! Я только что подписала еще два платежных заявления одновременно", - написала Пельчиньская-Наленьч на платформе Х. Повышение финансовых ожиданий она пояснила уже проведенными успешными инвестициями и реформами. "Нам удалось завершить все 41 инвестиции и реформы. Поэтому мы ожидаем максимальной выплаты. Перед нами стоит ясная цель: 40 миллиардов злотых из этих заявок на Рождество в Польше", - написала министр. Весной этого года Польша получила крупный транш в размере около 6,2 миллиарда евро — это самая большая сумма, которую страна получала с момента вступления в ЕС.В июне 2020 года Европейская комиссия одобрила план восстановления польской экономики после пандемии коронавируса на общую сумму более 35 миллиардов евро. Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что эти средства будут выделены Варшаве только в случае проведения реформ. Недавно сейм Польши принял изменения в закон о Верховном суде, чтобы получить эти деньги.

https://1prime.ru/20240912/istrebiteli-851527575.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, ес, фонд