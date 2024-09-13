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Правительство направило средства в помощь жителям Курской области - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Правительство направило средства в помощь жителям Курской области
Правительство направило средства в помощь жителям Курской области - 13.09.2024, ПРАЙМ
Правительство направило средства в помощь жителям Курской области
Правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении дополнительного миллиарда рублей для помощи жителям Курской области, которые пострадали в результате нападения... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T15:10+0300
2024-09-13T15:22+0300
экономика
правительство
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ.Правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении дополнительного миллиарда рублей для помощи жителям Курской области, которые пострадали в результате нападения ВСУ на регион, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Рассмотрим вопрос о предоставлении еще одного миллиарда рублей для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий в регионе", - сказал Мишустин на заседании.На заседании правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента в Курскую область было дополнительно направлено более 3 миллиардов рублей для помощи жителям региона."Всего на неотложные нужды направили курянам свыше восьми миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление, но были остановлены. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий противник потерял более 12,7 тыс. военных, 108 танков, 204 бронемашины и др.
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правительство, михаил мишустин
Экономика, правительство, Михаил Мишустин
15:10 13.09.2024 (обновлено: 15:22 13.09.2024)
 
Правительство направило средства в помощь жителям Курской области

Правительство выделило 8 млрд руб в помощь жителям Курской области

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ.Правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении дополнительного миллиарда рублей для помощи жителям Курской области, которые пострадали в результате нападения ВСУ на регион, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Рассмотрим вопрос о предоставлении еще одного миллиарда рублей для единовременной выплаты гражданам, пострадавшим от боевых действий в регионе", - сказал Мишустин на заседании.
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Пострадавшим от паводков в Оренбуржье направят свыше 3 млрд рублей
15:18
На заседании правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по поручению президента в Курскую область было дополнительно направлено более 3 миллиардов рублей для помощи жителям региона.
"Всего на неотложные нужды направили курянам свыше восьми миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление, но были остановлены. Операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий противник потерял более 12,7 тыс. военных, 108 танков, 204 бронемашины и др.
 
ЭкономикаправительствоМихаил Мишустин
 
 
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