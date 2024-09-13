https://1prime.ru/20240913/rakety-851557357.html

Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ

Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ

Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ

Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на... | 13.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-13T20:15+0300

2024-09-13T20:15+0300

2024-09-13T20:15+0300

вооружения

украина

нато

ракетные удары

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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника. "Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины", — приводит издание слова неназванного западного чиновника. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 июля проведет в Вашингтоне двусторонние переговоры с Джо Байденом. Сообщалось, что лидеры обсудят возможность снятия запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по РФ.Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, когда говорят о планах Украины нанести удары по России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом. Комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства и военные принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл игрой с огнем обсуждение возможного применения Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

https://1prime.ru/20240912/udary-851533683.html

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украина, нато, ракетные удары