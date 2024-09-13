https://1prime.ru/20240913/rakety-851557357.html
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ
Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T20:15+0300
2024-09-13T20:15+0300
2024-09-13T20:15+0300
вооружения
украина
нато
ракетные удары
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_603e500b0b880eee1b87c5f80dd68a23.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника. "Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины", — приводит издание слова неназванного западного чиновника. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 июля проведет в Вашингтоне двусторонние переговоры с Джо Байденом. Сообщалось, что лидеры обсудят возможность снятия запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по РФ.Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, когда говорят о планах Украины нанести удары по России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом. Комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства и военные принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл игрой с огнем обсуждение возможного применения Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://1prime.ru/20240912/udary-851533683.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557206_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_d616b19bb02466998a5e50a6e45dd040.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, ракетные удары
Вооружения, УКРАИНА, НАТО, ракетные удары
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ
FT: удары Storm Shadows вглубь России не станут панацеей для Киева
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника.
"Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины", — приводит издание слова неназванного западного чиновника.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 июля проведет в Вашингтоне двусторонние переговоры с Джо Байденом. Сообщалось, что лидеры обсудят возможность снятия запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по РФ.
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, когда говорят о планах Украины нанести удары по России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом.
Комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства и военные принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл игрой с огнем обсуждение возможного применения Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.