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Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ - 13.09.2024, ПРАЙМ
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ
Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T20:15+0300
2024-09-13T20:15+0300
вооружения
украина
нато
ракетные удары
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника. "Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины", — приводит издание слова неназванного западного чиновника. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 июля проведет в Вашингтоне двусторонние переговоры с Джо Байденом. Сообщалось, что лидеры обсудят возможность снятия запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по РФ.Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, когда говорят о планах Украины нанести удары по России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом. Комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства и военные принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл игрой с огнем обсуждение возможного применения Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://1prime.ru/20240912/udary-851533683.html
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украина, нато, ракетные удары
Вооружения, УКРАИНА, НАТО, ракетные удары
20:15 13.09.2024
 
Удары Storm Shadow по России не станут панацеей для Украины, пишут СМИ

FT: удары Storm Shadows вглубь России не станут панацеей для Киева

© РИА Новости . Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме Армия-2023 - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России не станет переломным моментом для военно-стратегической обстановки на Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на западного чиновника.
"Ракеты не являются стратегической панацеей для военно-стратегической ситуации Украины", — приводит издание слова неназванного западного чиновника.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 21 июля проведет в Вашингтоне двусторонние переговоры с Джо Байденом. Сообщалось, что лидеры обсудят возможность снятия запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием по РФ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
"Только хуже". На Украине высказались об ударах по территории России
Вчера, 19:49
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют, когда говорят о планах Украины нанести удары по России с помощью ракетных комплексов, переданных Западом.
Комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства и военные принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл игрой с огнем обсуждение возможного применения Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
 
ВооруженияУКРАИНАНАТОракетные удары
 
 
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