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Кабмин утвердил перечень конфискованного имущества для передачи регионам
Кабмин утвердил перечень конфискованного имущества для передачи регионам - 13.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин утвердил перечень конфискованного имущества для передачи регионам
Правительство Российской Федерации определило список имущества, которое было конфисковано по административным делам и теперь подлежит передаче в собственность... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T22:22+0300
2024-09-13T22:22+0300
2024-09-13T22:22+0300
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации определило список имущества, которое было конфисковано по административным делам и теперь подлежит передаче в собственность регионов страны.Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу. "Утвердить прилагаемый перечень конфискованного имущества, явившегося орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежащего обращению в собственность субъектов Российской Федерации", - говорится в документе. В перечень включены: парфюмерия, косметика и бытовая химия, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары, телефоны, компьютеры и бытовая техника с комплектующими к ним, печатная и другая полиграфическая продукция, медикаменты и медицинское оборудование, мебель, предметы интерьера и прочие товары бытового назначения, тара и упаковка.
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Экономика, правительство, РОССИЯ
Кабмин утвердил перечень конфискованного имущества для передачи регионам
Кабмин утвердил перечень конфискованного имущества для передачи регионам
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации определило список имущества, которое было конфисковано по административным делам и теперь подлежит передаче в собственность регионов страны.
Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу.
"Утвердить прилагаемый перечень конфискованного имущества, явившегося орудием совершения или предметом административного правонарушения, подлежащего обращению в собственность субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
В перечень включены: парфюмерия, косметика и бытовая химия, а также продовольственные и сельскохозяйственные товары, телефоны, компьютеры и бытовая техника с комплектующими к ним, печатная и другая полиграфическая продукция, медикаменты и медицинское оборудование, мебель, предметы интерьера и прочие товары бытового назначения, тара и упаковка.
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