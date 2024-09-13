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Набиуллина перечислила риски со стороны мировой экономики для российской
Набиуллина перечислила риски со стороны мировой экономики для российской - 13.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина перечислила риски со стороны мировой экономики для российской
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в числе основных проинфляционных рисков для базового прогноза со стороны мировой экономики отметила усиление геополитического... | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:15+0300
2024-09-13T16:15+0300
2024-09-13T16:15+0300
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в числе основных проинфляционных рисков для базового прогноза со стороны мировой экономики отметила усиление геополитического давления и более сильное замедление крупнейших экономик мира, которое может привести к падению спроса на сырьевые товары. "Среди проинфляционных рисков остается возможное усиление геополитического давления. Также более сильное замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары, что, в свою очередь, окажет давление на российский экспорт и через него на рубль", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции, говоря о рисках для базового прогноза регулятора. Кроме того, в качестве главного внутреннего риска для России она указала исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. "Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства. Кроме того, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне", - подчеркнула Набиуллина. ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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россия
Набиуллина перечислила риски со стороны мировой экономики для российской
Набиуллина назвала основные риски со стороны мировой экономики для российской
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в числе основных проинфляционных рисков для базового прогноза со стороны мировой экономики отметила усиление геополитического давления и более сильное замедление крупнейших экономик мира, которое может привести к падению спроса на сырьевые товары.
"Среди проинфляционных рисков остается возможное усиление геополитического давления. Также более сильное замедление крупнейших экономик мира может привести к падению спроса на сырьевые товары, что, в свою очередь, окажет давление на российский экспорт и через него на рубль", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции, говоря о рисках для базового прогноза регулятора.
Кроме того, в качестве главного внутреннего риска для России она указала исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы.
"Главным внутренним риском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы. В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства. Кроме того, сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне", - подчеркнула Набиуллина.
ЦБ РФ в пятницу вновь повысил ключевую ставку, но в этот раз лишь на 1 процентный пункт - до максимальных с апреля 2022 года 19%.