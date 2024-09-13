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Российские авиакомпании нарастили перевозки пассажиров - 13.09.2024, ПРАЙМ
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Российские авиакомпании нарастили перевозки пассажиров
Российские авиакомпании нарастили перевозки пассажиров - 13.09.2024, ПРАЙМ
Российские авиакомпании нарастили перевозки пассажиров
Российские авиакомпании в августе перевезли 12,1 миллиона пассажиров, что на 2,8% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в Росавиации. | 13.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-13T16:09+0300
2024-09-13T16:28+0300
россия
росавиация
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в августе перевезли 12,1 миллиона пассажиров, что на 2,8% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в Росавиации."По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в августе вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 2,8%, - до 12,1 млн человек. Процент занятости кресел вырос на 1,3 п.п. - с 91,7% до 93%", – рассказали в ведомстве.В Росавиации отметили, что в топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии". Суммарно эти авиакомпании перевезли за отчетный период 8,4 миллиона человек, что на 3,4% больше августа прошлого года.Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что полеты к местам массового отдыха остаются важным драйвером для отечественных перевозчиков. В связи с этим в августе авиакомпании традиционно работают с максимальным напряжением всех ресурсов."Показательно, что увеличение количества обслуженных пассажиров опережает рост занятости кресел. Это говорит о том, что улучшение показателей достигнуто за счет эффективного использования флота, который авиакомпании успешно поддерживают в исправном состоянии. Очевидно, что повышение уровня тарифов относительно 2022-2023 годов не оказало существенного негативного влияния на спрос на перевозки", – заключил он.Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости сообщил, что Минтранс в 2024 году ждет роста на 5% перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек.
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россия, росавиация
РОССИЯ, Росавиация
16:09 13.09.2024 (обновлено: 16:28 13.09.2024)
 
Российские авиакомпании нарастили перевозки пассажиров

Росавиация: авиакомпании РФ нарастии перевозки пассажировдо 12,1 млн человек

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
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МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в августе перевезли 12,1 миллиона пассажиров, что на 2,8% выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в Росавиации.
"По предварительным данным Росавиации, пассажиропоток авиакомпаний России в августе вырос к аналогичному месяцу 2023 года на 2,8%, - до 12,1 млн человек. Процент занятости кресел вырос на 1,3 п.п. - с 91,7% до 93%", – рассказали в ведомстве.
В Росавиации отметили, что в топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), "Россия", "Победа" и "Уральские авиалинии". Суммарно эти авиакомпании перевезли за отчетный период 8,4 миллиона человек, что на 3,4% больше августа прошлого года.
Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что полеты к местам массового отдыха остаются важным драйвером для отечественных перевозчиков. В связи с этим в августе авиакомпании традиционно работают с максимальным напряжением всех ресурсов.
"Показательно, что увеличение количества обслуженных пассажиров опережает рост занятости кресел. Это говорит о том, что улучшение показателей достигнуто за счет эффективного использования флота, который авиакомпании успешно поддерживают в исправном состоянии. Очевидно, что повышение уровня тарифов относительно 2022-2023 годов не оказало существенного негативного влияния на спрос на перевозки", – заключил он.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости сообщил, что Минтранс в 2024 году ждет роста на 5% перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями от прошлогодних 103 миллионов человек.
 
РОССИЯРосавиация
 
 
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